Tottenham tocmai a făcut cel mai scump transfer din istoria sa: 98 de milioane pentru un jucător out de la Mondial

Tottenham a câștigat cursa pentru semnătura mijlocașului celor de la West Ham United, Mateus Fernandes. Spurs a câștigat lupta cu Manchester United, cea care l-a vrut la rândul ei pe mijlocașul de 21 de ani.

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Spurs a bătut palma cu West Ham pentru o sumă de 85 de milioane de lire sterline, adică aproximativ 98 de milioane de euro, anunță The Athletic.

Fernandes, la Tottenham

Mateus Fernandes devine al doilea cel mai scump jucător din această vară, după Elliot Anderson care merge la Manchester City pentru 135 de milioane de euro. De asemenea, portughezul devine cel mai scump jucător din istoria lui Tottenham, peste Xavi Simmons.

Fernandes a ajuns la West Ham în urmă cu un an, după retrogradarea lui Southampton, pentru 45 de milioane de euro. A retrogradat și cu West Ham, însă a fost unul dintre cei mai buni mijlocași din Premier League cu 36 de apariții, 3 goluri și 4 assist-uri.

Fernandes va fi al 4-lea jucător adus de Tottenham în această vară după Andy Robertson și Marco Senesi, veniți liber de contract, dar și Jan Paul van Hecke, adus de la Brighton cu 60 de milioane de euro.