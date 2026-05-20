Vicepreşedintele Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Mohammad Nabi, şi-a exprimat încrederea în pregătirile pentru plecarea echipei naţionale în Statele Unite pentru a participa la Cupa Mondială din 2026, marţi, în Antalya, unde jucătorii se află în cantonament, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iranienii sunt încrezători înainte de Campionatul Mondial: “Avem un plan precis”

“Suntem foarte încrezători şi avem un plan precis”, a declarat oficialul iranian, care este şi directorul tehnic al Team Melli, chiar dacă participarea Iranului la Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie, în Statele Unite, Mexic şi Canada, live în Universul Antena) a fost învăluită în incertitudine de la ofensiva americano-israeliană lansată împotriva Republicii islamice la sfârşitul lunii februarie.

Calificată pentru al patrulea turneu consecutiv al Cupei Mondiale, Iranul va juca meciurile din primul tur în Statele Unite, cu care nu mai are relaţii diplomatice din 1980, în urma crizei ostaticilor de la ambasada americană.

Echipa îşi va stabili cartierul general la Tucson (Arizona), unde este aşteptată să sosească pe 5 iunie, cu zece zile înainte de meciul de deschidere din 15 iunie, de la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande.

Echipa va înfrunta apoi Belgia pe 21 iunie, tot la Los Angeles, şi va încheia faza grupelor împotriva Egiptului pe 26 iunie, la Seattle.