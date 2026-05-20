Iranienii sunt încrezători înainte de Campionatul Mondial: “Avem un plan precis”

Dan Roșu Publicat: 20 mai 2026, 12:00

Jucătorii naţionalei Iranului se antrenează în Turcia - Profimedia Images

Vicepreşedintele Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Mohammad Nabi, şi-a exprimat încrederea în pregătirile pentru plecarea echipei naţionale în Statele Unite pentru a participa la Cupa Mondială din 2026, marţi, în Antalya, unde jucătorii se află în cantonament, informează AFP.

“Suntem foarte încrezători şi avem un plan precis”, a declarat oficialul iranian, care este şi directorul tehnic al Team Melli, chiar dacă participarea Iranului la Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie, în Statele Unite, Mexic şi Canada, live în Universul Antena) a fost învăluită în incertitudine de la ofensiva americano-israeliană lansată împotriva Republicii islamice la sfârşitul lunii februarie.

Calificată pentru al patrulea turneu consecutiv al Cupei Mondiale, Iranul va juca meciurile din primul tur în Statele Unite, cu care nu mai are relaţii diplomatice din 1980, în urma crizei ostaticilor de la ambasada americană.

Echipa îşi va stabili cartierul general la Tucson (Arizona), unde este aşteptată să sosească pe 5 iunie, cu zece zile înainte de meciul de deschidere din 15 iunie, de la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande.

Echipa va înfrunta apoi Belgia pe 21 iunie, tot la Los Angeles, şi va încheia faza grupelor împotriva Egiptului pe 26 iunie, la Seattle.

În ceea ce priveşte vizele pentru jucători şi personal, oficialul a declarat că oficialii iranieni “lucrează activ la această chestiune”.

Mehdi Mohammad Nabi a explicat că “nu este sigur că toţi jucătorii şi personalul vor primi vizele pentru Statele Unite”, reiterând în acelaşi timp că, “în conformitate cu statutele FIFA şi regulamentele de competiţie, ţara gazdă trebuie să acorde facilităţile necesare pentru obţinerea vizelor tuturor echipelor calificate la Cupa Mondială”.

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafstroem, a descris o întâlnire care a avut loc sâmbătă la Istanbul cu Federaţia iraniană de fotbal, menită să asigure participarea Iranului, ca fiind “foarte constructivă”.

“Jucătorii vor merge la ambasada Canadei pentru a finaliza demersurile preliminare pentru obţinerea vizelor şi pentru a finaliza formalităţile administrative”, a adăugat Mehdi Mohammad Nabi, exprimându-şi optimismul în acest sens.

