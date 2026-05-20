Washingtonul va autoriza intrarea în SUA a echipei din RD Congo, în ciuda epidemiei de Ebola

Echipa de fotbal a RD Congo (RDC) va putea participa la Cupa Mondială din 2026 în Statele Unite, în ciuda epidemiei de Ebola care afectează ţara, a anunţat marţi un oficial american, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Ne aşteptăm ca echipa din RDC să poată participa la Cupa Mondială”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat american, sub acoperirea anonimatului.

Washingtonul va autoriza intrarea în SUA a echipei din RD Congo

Washingtonul a anunţat luni o întărire a controalelor sanitare la graniţele sale împotriva virusului Ebola, interzicând intrarea cetăţenilor străini care au călătorit în Uganda, RD Congo sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile.

Oficialul american a precizat că echipa congoleză s-a antrenat deja în Europa şi ar putea astfel să nu corespundă acestor criterii de interdicţie.

Un control strict

Şi dacă unul dintre membrii echipei a trecut efectiv prin ţara sa în ultimele 21 de zile înainte de intrarea în SUA, se va face o excepţie şi i se va permite intrarea, dar acea persoană va trebui totuşi să se supună unui control strict, cu “acelaşi protocol de testare şi izolare” aplicat americanilor care se întorc din RD Congo, a precizat acest responsabil.