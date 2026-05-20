Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Washingtonul va autoriza intrarea în SUA a echipei din RD Congo, în ciuda epidemiei de Ebola

Washingtonul va autoriza intrarea în SUA a echipei din RD Congo, în ciuda epidemiei de Ebola

Dan Roșu Publicat: 20 mai 2026, 11:51

Comentarii
Washingtonul va autoriza intrarea în SUA a echipei din RD Congo, în ciuda epidemiei de Ebola

Cupa Mondială - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Echipa de fotbal a RD Congo (RDC) va putea participa la Cupa Mondială din 2026 în Statele Unite, în ciuda epidemiei de Ebola care afectează ţara, a anunţat marţi un oficial american, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Ne aşteptăm ca echipa din RDC să poată participa la Cupa Mondială”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat american, sub acoperirea anonimatului.

Washingtonul va autoriza intrarea în SUA a echipei din RD Congo

Washingtonul a anunţat luni o întărire a controalelor sanitare la graniţele sale împotriva virusului Ebola, interzicând intrarea cetăţenilor străini care au călătorit în Uganda, RD Congo sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile.

Oficialul american a precizat că echipa congoleză s-a antrenat deja în Europa şi ar putea astfel să nu corespundă acestor criterii de interdicţie.

Un control strict

Şi dacă unul dintre membrii echipei a trecut efectiv prin ţara sa în ultimele 21 de zile înainte de intrarea în SUA, se va face o excepţie şi i se va permite intrarea, dar acea persoană va trebui totuşi să se supună unui control strict, cu “acelaşi protocol de testare şi izolare” aplicat americanilor care se întorc din RD Congo, a precizat acest responsabil.

Reclamă
Reclamă

El a precizat însă că această derogare nu se va aplica suporterilor congolezi.

RD Congo, al cărei cantonament va fi la Houston, în Texas, va evolua în Grupa K. Echipa va întâlni Portugalia pe 17 iunie la Houston, apoi Columbia pe 24 iunie la Guadalajara (Mexic) şi, în final, Uzbekistanul pe 28 iunie la Atlanta.

Responsabilul american nu a abordat problema prezenţei congolezilor în Mexic.

Vremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țaraVremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țara
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O angajată a Poştei Române, reţinută după jaful istoric de la Timişoara. Ar fi fost "omul din interior"
Observator
O angajată a Poştei Române, reţinută după jaful istoric de la Timişoara. Ar fi fost "omul din interior"
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Fanatik.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
13:50

Freiburg – Aston Villa, finala Europa League (LIVE TEXT, 22:00). Nemții, față în față cu specialistul Unai Emery
13:35

Prima reacţie a lui Gică Hagi după ce Farul a ajuns la barajul pentru menţinerea în Liga 1
13:30

LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League
13:20

Elveţia a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026. Vedetele de pe lista lui Murat Yakin
13:18

Gică Hagi, anunț important înainte de debutul pe banca României. Convocările, influențate de barajul de Conference
12:45

Mihai Stoica l-a taxat dur pe Bogdan Andone după ce a refuzat FCSB: “Păi e frumos?”
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 3 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 6 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro