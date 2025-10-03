Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

TRIONDA, mingea oficială a World Cup 2026! Cum arată balonul cu care se vor juca meciurile Campionatului Mondial - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | TRIONDA, mingea oficială a World Cup 2026! Cum arată balonul cu care se vor juca meciurile Campionatului Mondial
Foto

TRIONDA, mingea oficială a World Cup 2026! Cum arată balonul cu care se vor juca meciurile Campionatului Mondial

Publicat: 3 octombrie 2025, 8:00

Comentarii
TRIONDA, mingea oficială a World Cup 2026! Cum arată balonul cu care se vor juca meciurile Campionatului Mondial
galerie foto Galerie (5)

Trionda, mingea oficială a World Cup 2026

Mingea oficială a World Cup 2026, TRIONDA, a fost lansată. Numele TRIONDA poate fi tradus din spaniolă prin „trei valuri” și, alături de alte caracteristici de design unice și inovatoare, celebrează faptul că, pentru prima dată, trei țări gazdă – Canada, Mexic și Statele Unite – se unesc pentru a găzdui Cupa Mondială FIFA™.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena. Antena deţine drepturile exclusive de difuzare şi pentru Campionatul Mondial din 2030. (IMAGINI CU MINGEA WORLD CUP 2026, ÎN GALERIA FOTO)

Mingea oficială a World Cup 2026, TRIONDA, a fost lansată

Lansarea TRIONDA marchează un moment-cheie în organizarea primei Cupe Mondiale FIFA™ cu 48 de națiuni și 104 meciuri, designul remarcabil simbolizând trei națiuni gazdă care se reunesc pentru a găzdui turneul pentru prima dată. Fotbalul unește lumea, iar cu TRIONDA, turneul are o minge care nu numai că reprezintă distinct fiecare țară gazdă, ci și una care le leagă ca națiuni care vor primi milioane de oameni pentru cel mai mare spectacol sportiv – cea mai mare petrecere fotbalistică dintotdeauna.

Trionda, mingea World Cup 2026
Trionda, mingea World Cup 2026

Iconografia care reprezintă fiecare țară gazdă împodobește mingea, cu frunza de arțar pentru Canada, un vultur pentru Mexic și o stea pentru Statele Unite, în timp ce ornamentele aurii aduc un omagiu Trofeului Cupei Mondiale FIFA, subliniind semnificația scenei oferite de turneul emblematic al FIFA.

TRIONDA se mândrește cu câteva inovații cheie de performanță. Construcția cu patru panouri încorporează cusături intenționat adânci, creând o suprafață care produce o stabilitate optimă în zbor, asigurând o rezistență suficientă și distribuită uniform pe măsură ce mingea se deplasează prin aer. În plus, pictogramele în relief, care sunt vizibile doar de aproape, sporesc aderența la lovirea mingii sau la driblinguri în condiții umede.

Reclamă
Reclamă
Aşa arată Trionda, mingea cu care se vor juca meciurile World Cup 2026
Aşa arată Trionda, mingea cu care se vor juca meciurile World Cup 2026

Așa cum s-a întâmplat și în cazul Cupei Mondiale FIFA Qatar 2022™, al Cupei Mondiale Feminine FIFA Australia/Noua Zeelandă 2023™ și, cel mai recent, al Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA 2025™, tehnologia mingii conectate este prezentă în Mingea Oficială de Meci a Cupei Mondiale FIFA, cu un cip de senzor de mișcare de ultimă generație de 500Hz, care oferă informații despre fiecare element al mișcării mingii. Această tehnologie trimite date precise către sistemul de arbitraj video în timp real, îmbunătățind procesul decizional al arbitrilor, inclusiv în ceea ce priveşte cazurile complicate de offside.

Trionda, mingea World Cup 2026
Aşa arată Trionda, mingea cu care se vor juca meciurile World Cup 2026
+(5)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Observator
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani. Suma este una uriașă
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani. Suma este una uriașă
11:02
Christian Horner putea reveni în Formula 1. Ce echipă a fost abordată de fostul șef de la Red Bull
10:26
Daniel Pancu nu a mai rezistat şi l-a criticat pe Mirel Rădoi după Rakow – Universitatea Craiova 2-0: “Mă enervez rar”
10:20
Greșeală uriașă de arbitraj în Europa League! Un gol a fost anulat din cauza unui “henț” inexistent
9:40
Edi Iordănescu, mesaj ferm după eșecul din Conference League cu Legia Varșovia: “Îmi asum 100% responsabilitatea”
9:25
Răzvan Lucescu, dezamăgit după ce PAOK a pierdut contra echipei lui Ionuţ Radu: “Asta ne-a afectat”
9:13
România, devansată în clasamentul coeficienților după eșecurile FCSB-ului și Universității Craiova. Locul ocupat
Vezi toate știrile
1 Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” 5 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui” 6 Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor
Citește și