TRIONDA, mingea oficială a World Cup 2026! Cum arată balonul cu care se vor juca meciurile Campionatului Mondial - Antena Sport

Mingea oficială a World Cup 2026, TRIONDA, a fost lansată. Numele TRIONDA poate fi tradus din spaniolă prin „trei valuri” și, alături de alte caracteristici de design unice și inovatoare, celebrează faptul că, pentru prima dată, trei țări gazdă – Canada, Mexic și Statele Unite – se unesc pentru a găzdui Cupa Mondială FIFA™.

World Cup 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena. Antena deţine drepturile exclusive de difuzare şi pentru Campionatul Mondial din 2030. (IMAGINI CU MINGEA WORLD CUP 2026, ÎN GALERIA FOTO)

Lansarea TRIONDA marchează un moment-cheie în organizarea primei Cupe Mondiale FIFA™ cu 48 de națiuni și 104 meciuri, designul remarcabil simbolizând trei națiuni gazdă care se reunesc pentru a găzdui turneul pentru prima dată. Fotbalul unește lumea, iar cu TRIONDA, turneul are o minge care nu numai că reprezintă distinct fiecare țară gazdă, ci și una care le leagă ca națiuni care vor primi milioane de oameni pentru cel mai mare spectacol sportiv – cea mai mare petrecere fotbalistică dintotdeauna.

Iconografia care reprezintă fiecare țară gazdă împodobește mingea, cu frunza de arțar pentru Canada, un vultur pentru Mexic și o stea pentru Statele Unite, în timp ce ornamentele aurii aduc un omagiu Trofeului Cupei Mondiale FIFA, subliniind semnificația scenei oferite de turneul emblematic al FIFA.

TRIONDA se mândrește cu câteva inovații cheie de performanță. Construcția cu patru panouri încorporează cusături intenționat adânci, creând o suprafață care produce o stabilitate optimă în zbor, asigurând o rezistență suficientă și distribuită uniform pe măsură ce mingea se deplasează prin aer. În plus, pictogramele în relief, care sunt vizibile doar de aproape, sporesc aderența la lovirea mingii sau la driblinguri în condiții umede.