TRIONDA, mingea oficială a World Cup 2026! Cum arată balonul cu care se vor juca meciurile Campionatului Mondial - Antena Sport

Mingea oficială a World Cup 2026, TRIONDA, a fost lansată. Numele TRIONDA poate fi tradus din spaniolă prin „trei valuri” și, alături de alte caracteristici de design unice și inovatoare, celebrează faptul că, pentru prima dată, trei țări gazdă – Canada, Mexic și Statele Unite – se unesc pentru a găzdui Cupa Mondială FIFA™.
World Cup 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena. Antena deţine drepturile exclusive de difuzare şi pentru Campionatul Mondial din 2030. (IMAGINI CU MINGEA WORLD CUP 2026, ÎN GALERIA FOTO)
Mingea oficială a World Cup 2026, TRIONDA, a fost lansată
Lansarea TRIONDA marchează un moment-cheie în organizarea primei Cupe Mondiale FIFA™ cu 48 de națiuni și 104 meciuri, designul remarcabil simbolizând trei națiuni gazdă care se reunesc pentru a găzdui turneul pentru prima dată. Fotbalul unește lumea, iar cu TRIONDA, turneul are o minge care nu numai că reprezintă distinct fiecare țară gazdă, ci și una care le leagă ca națiuni care vor primi milioane de oameni pentru cel mai mare spectacol sportiv – cea mai mare petrecere fotbalistică dintotdeauna.
Iconografia care reprezintă fiecare țară gazdă împodobește mingea, cu frunza de arțar pentru Canada, un vultur pentru Mexic și o stea pentru Statele Unite, în timp ce ornamentele aurii aduc un omagiu Trofeului Cupei Mondiale FIFA, subliniind semnificația scenei oferite de turneul emblematic al FIFA.
TRIONDA se mândrește cu câteva inovații cheie de performanță. Construcția cu patru panouri încorporează cusături intenționat adânci, creând o suprafață care produce o stabilitate optimă în zbor, asigurând o rezistență suficientă și distribuită uniform pe măsură ce mingea se deplasează prin aer. În plus, pictogramele în relief, care sunt vizibile doar de aproape, sporesc aderența la lovirea mingii sau la driblinguri în condiții umede.
Așa cum s-a întâmplat și în cazul Cupei Mondiale FIFA Qatar 2022™, al Cupei Mondiale Feminine FIFA Australia/Noua Zeelandă 2023™ și, cel mai recent, al Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA 2025™, tehnologia mingii conectate este prezentă în Mingea Oficială de Meci a Cupei Mondiale FIFA, cu un cip de senzor de mișcare de ultimă generație de 500Hz, care oferă informații despre fiecare element al mișcării mingii. Această tehnologie trimite date precise către sistemul de arbitraj video în timp real, îmbunătățind procesul decizional al arbitrilor, inclusiv în ceea ce priveşte cazurile complicate de offside.
- Statele Unite refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a World Cup 2026. Infantino, rugat să intervină
- Donald Trump, pregătit să “mute” meciurile de la World Cup 2026. Decizia de urgenţă pe care o poate lua
- FIFA a prezentat cele trei mascote ale World Cup 2026™! Turneul final se vede exclusiv în Universul Antena
- Lobby pentru revenirea lui Neymar la naționala Braziliei. Un dublu Balon de Aur îi dă o mână de ajutor
- Donald Trump așteaptă fanii sportului la Cupa Mondială și la Jocurile Olimpice din SUA: “Sper să veniți”