Adi Ilie a spus ce şanse are naţionala la barajul cu Turcia: "Dacă ajungem la Mondial, câştigăm grupa" - Antena Sport

Adrian Ilie (51 de ani) e de părere că şansele la barajul din martie cu Turcia sunt de 50-50. “Cobra” mizează pe faptul că, în cazul în care naţionala va obţine un rezultat bun în prima repriză, suporterii vor pune presiune pe echipa antrenată de Vincenzo Montella.

Turcia – România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Adi Ilie a jucat şi el la Beşiktaş, anterior evoluând la Galatasaray.

Adi Ilie, despre barajul cu Turcia: “Ş ansele sunt de 50-50″

“La meciurile de baraj sau la duelurile când există doar un meci, o finală se poate întâmpla orice… Cred că şi turcii au presiune din partea publicului. Şi ei vor să se califice la Mondiale, dar şi noi vrem…. Cred că şansele sunt de 50-50 şi depinde de forma din ziua aceea.

Au mai fost probleme la ei şi nu s-au calificat tocmai din această cauză, că suporterii au pus presiune pe ei. (n.r: Mircea Lucescu îi ştie foarte bine) Avem şi aici un avantaj. Sunt jucătorii români care fac parte din echipa naţională şi joacă în Turcia, deci avem un avantaj.

Dacă ajungem acolo (n.r: la Mondial), eu cred că o să câştigăm grupa”, a declarat Adrian Ilie în exclusivitate pentru AntenaSport.