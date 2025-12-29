Preşedintele FIFA a răspuns criticilor legate de preţurile biletelor la Mondial: "Am fi putut umple 300 de ani" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Preşedintele FIFA a răspuns criticilor legate de preţurile biletelor la Mondial: "Am fi putut umple 300 de ani"

Campionatul Mondial 2026

Preşedintele FIFA a răspuns criticilor legate de preţurile biletelor la Mondial: “Am fi putut umple 300 de ani”

Bogdan Stănescu Publicat: 29 decembrie 2025, 19:52

Preşedintele FIFA a răspuns criticilor legate de preţurile biletelor la Mondial: Am fi putut umple 300 de ani

Gianni Infantino vorbeşte la Congresul FIFA / Profimedia Images

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a dezvăluit luni că au fost deja primite 150 de milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, încercând să justifice astfel politica preţurilor ridicate la bilete, criticată recent de fani.

Criticile venite din partea fanilor cu privire la preţul biletelor pentru meciurile Cupei Mondiale din 2026 s-au intensificat în ultima perioadă. Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a evitat, luni, abordarea problemei protestelor, în timpul deschiderii Summitului Mondial al Sportului de la Dubai, el menţionând doar că: „În ultimele zile, după cum aţi observat fără îndoială, dezbaterea privind biletele şi preţurile biletelor a fost intensă.

Infantino: “Am primit 150 de milioane de cereri de bilete”

Infantino a continuat apoi să-şi exprime încântarea faţă de amploarea excepţională a cererii de bilete pentru acest eveniment, găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic între 11 iunie şi 19 iulie 2026: „Spuneţi-mi acum, câte cereri de bilete credeţi că am primit în aceste două săptămâni? O să vă gândiţi că poate 5 milioane, poate 10 milioane, poate 20 de milioane. Ei bine, vă pot spune că în două săptămâni, de fapt în cincisprezece zile, am primit 150 de milioane de cereri de bilete. Asta înseamnă 10 milioane de cereri de bilete în fiecare zi. Am fi putut umple echivalentul a 300 de ani de Cupe Mondiale”, a mai declarat preşedintele FIFA.

Pentru Gianni Infantino, aceste cifre demonstrează statutul unic al Cupei Mondiale de fotbal. El a dezvăluit numele ţărilor din care s-au primit cele mai multe cereri de bilete: Statele Unite, Germania şi Marea Britanie.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

