Interes uriaş creat de revenirea la World Cup! Propunerea inedită a premierului, după ce ţara lui s-a calificat la turneul final - Antena Sport

Prim-ministrul Scoţiei, John Swinney, a propus, luni, ca ziua de 15 iunie 2026 să fie declarată zi liberă, pentru a permite tuturor scoţienilor să urmărească debutul echipei naţionale la Cupa Mondială împotriva Haiti, programat în noaptea de 14 spre 15 iunie, la ora 2 dimineaţa (ora Scoţiei).
Coechipierii lui Scott McTominay vor disputa primul lor meci la Cupa Mondială după cea din 1998 în noaptea de 14 spre 15, la ora 2 (ora Scoţiei) împotriva naţionalei din Haiti, la Boston (Statele Unite).
Premierul Scoţiei a propus o zi liberă pentru ca scoţienii să poată urmări debutul la World Cup 2026
„Entuziasmul generat de victoria epică împotriva Danemarcei (4-2, pe 18 noiembrie) ne-a reamintit cât de important este fotbalul în ţara noastră”, a scris premierul John Swinney pe site-ul guvernului.
„Vrem să ne asigurăm că cât mai mulţi oameni posibil pot sărbători succesul echipei. Nu este doar un eveniment sportiv istoric, ci şi o ocazie pentru Scoţia de a străluci pe scena internaţională, de a atrage companii şi turişti. De aceea, voi propune ca luni, după meciul nostru de deschidere, să fie zi liberă naţională, indiferent de rezultatul meciului”, a adăugat premierul.
Măsura trebuie să obţină încă aprobarea regelui Charles al III-lea, în urma unei şedinţe a Consiliului Privat, pentru a fi ratificată.
World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
- Cristi Borcea a calculat în procente şansele României de a trece de Turcia! Cei 3 jucători pe care se bazează
- Adrian Ilie și-a dezvăluit dorința pentru anul 2026: “Pe plan sportiv”
- Preşedintele FIFA a răspuns criticilor legate de preţurile biletelor la Mondial: “Am fi putut umple 300 de ani”
- Adi Ilie a spus ce şanse are naţionala la barajul cu Turcia: “Dacă ajungem la Mondial, câştigăm grupa”
- Risc pentru jucători şi fani, la World Cup 2026: “Vrem să putem interveni în caz de căldură extremă”