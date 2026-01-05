Interes uriaş creat de revenirea la World Cup! Propunerea inedită a premierului, după ce ţara lui s-a calificat la turneul final - Antena Sport

Închide meniul
Interes uriaş creat de revenirea la World Cup! Propunerea inedită a premierului, după ce ţara lui s-a calificat la turneul final

5 ianuarie 2026

Trionda, mingea oficială de la World Cup 2026 / Profimedia

Prim-ministrul Scoţiei, John Swinney, a propus, luni, ca ziua de 15 iunie 2026 să fie declarată zi liberă, pentru a permite tuturor scoţienilor să urmărească debutul echipei naţionale la Cupa Mondială împotriva Haiti, programat în noaptea de 14 spre 15 iunie, la ora 2 dimineaţa (ora Scoţiei).

Coechipierii lui Scott McTominay vor disputa primul lor meci la Cupa Mondială după cea din 1998 în noaptea de 14 spre 15, la ora 2 (ora Scoţiei) împotriva naţionalei din Haiti, la Boston (Statele Unite).

Premierul Scoţiei a propus o zi liberă pentru ca scoţienii să poată urmări debutul la World Cup 2026

„Entuziasmul generat de victoria epică împotriva Danemarcei (4-2, pe 18 noiembrie) ne-a reamintit cât de important este fotbalul în ţara noastră”, a scris premierul John Swinney pe site-ul guvernului.

„Vrem să ne asigurăm că cât mai mulţi oameni posibil pot sărbători succesul echipei. Nu este doar un eveniment sportiv istoric, ci şi o ocazie pentru Scoţia de a străluci pe scena internaţională, de a atrage companii şi turişti. De aceea, voi propune ca luni, după meciul nostru de deschidere, să fie zi liberă naţională, indiferent de rezultatul meciului”, a adăugat premierul.

Măsura trebuie să obţină încă aprobarea regelui Charles al III-lea, în urma unei şedinţe a Consiliului Privat, pentru a fi ratificată.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

