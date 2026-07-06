Harry Kane, interviu de senzație! Englezul a rămas fără voce după calificarea în sferturile WC: “Un meci nebun”

Harry Kane a oferit momente comice când a venit la zona mixtă pentru interviul de după Mexic – Anglia 2-3. Atacantul și căpitanul naționalei “Three Lions” a venit fără voce în fața jurnalistei de la BBC și a vorbit pe scurt despre victoria sa și a colegilor de pe Estadio Azteca.
Anglia s-a calificat în sferturile de finală de la Campionatul Mondial la capătul unui meci extrem de spectaculos contra Mexicului, încheiat cu scorul de 3-2. Jude Bellingham a semnat o “dublă” în finalul primei reprize, însă Julian Quinones a redus din diferență, iar scorul la pauză era 2-1 pentru formația lui Thomas Tuchel.
În partea a doua, Anglia a rămas în 10 oameni după eliminarea lui Jarell Quansah, care a văzut direct “roșu”, însă tot a reușit să marcheze prin Harry Kane. Echipa lui Tuchel și-a complicat însă meciul când a mai încasat un gol de la Raul Jimenez, iar finalul a fost extrem de palpitant, “three lions” rezistând până la fluierul final.
Declarațiile acordate de Harry Kane după Mexic – Anglia 2-3
După meci, jucătorul englez care a venit la flash-interviu pentru a vorbi cu presa a fost Harry Kane, care a oferit un moment amuzant. Când a început să vorbească, vocea sa s-a subțiat, pentru că până atunci cântase și celebrase alături de colegii săi victoria uriașă care a consemnat o premieră istorică pe Estadio Azteca.
Kane a fost de părere că el și colegii săi au reușit să obțină calificarea în sferturi, deși totul a părut să fie împotriva lor, luând în considerare inclusiv deciziile de arbitraj.
“A fost un meci nebun. A trebuit să luptăm și să găsim ceva. Am tot cântat, nu mai pot să vorbesc. Momentul, echipa, totul a fost împotriva noastră, dar am găsit o cale.
A fost una dintre acele zile în care arbitrul a dictat multe decizii împotriva noastră. La final, nu a contat. Sunt fericit. O susținere incredibilă, de necrezut. Nu mai am cuvinte“, a spus Harry Kane la interviul de după meci.
One of the best post-match interviews you will EVER see! Rest up, Harry 🙂 pic.twitter.com/twk8bhP2YK
— BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026
Ce a spus Harry Kane despre Jordan Henderson
Kane a vorbit și despre situația lui Jordan Henderson, care s-a accidentat în timp ce se bucura alături de colegii săi. Fotbalistul celor de la Brentford a încercat să sară peste un panou publicitar, însă s-a împiedicat și a căzut cu fața direct pe gazon.
Deși momentul a părut inițial unul comic, Henderson a avut probleme și a fost scos pe targă de pe teren, având nevoie și de mască de oxigen.
“Jordan a căzut acolo, cred că e ok. E doar ceva la braț“, a spus Harry Kane.
În sferturile de finală, Anglia va da peste Norvegia într-un duel care va avea loc pe 12 iuie, de la ora 00:00.
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