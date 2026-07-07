Previziunea sumbră a lui Cafu s-a adeverit! Premier League, de vină pentru eşecul Braziliei la Cupa Mondială: “Spălaţi pe creier”

Brazilia s-a oprit în optimile de finală de la Cupa Mondială 2026, după ce a pierdut partida cu Norvegia, scor 1-2. Selecao, sub comanda lui Carlo Ancelotti, nu a impresionat la turneul final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.
În ultimii ani, tot mai mulţi jucători brazilieni au ajuns în Premier League, considerat de mulţi cel mai bun campionat din lume. Nu şi de Cafu. Fostul mare jucător al lui AC Milan avertiza încă din 2023 în privinţa şanselor Braziliei de a câştiga Cupa Mondială.
- World Cup 2026 se vede exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Marea finală va avea loc pe 19 iulie
Cafu avertiza în privinţa jucătorilor brazilieni din Premier League: “Li se spune că sunt cei mai buni din lume. Nu sunt nici măcar pe aproape”
Cafu susţinea încă de pe atunci că numărul mare de jucători brazilieni care evoluează în Premier League nu ajută deloc formaţia sud-americană.
“Îmi e teamă. Cu cât vom avea mai mulţi jucători brazilieni în Premier League, şansele Braziliei de a câştiga Cupa Mondială sunt din ce în ce mai mici. Jucătorii sunt spălaţi pe creier de media în fiecare săptămână şi li se spune că sunt cei mai buni din lume, când nu sunt nici măcar pe aproape.
Prefer La Liga, acolo au mentalitatea de a ajunge în finale şi de a le câştiga. În La Liga, ei nu au pe cineva în faţa camerei care să spună minciuni despre jucătorii spanioli. Acolo vorbesc despre fotbal, nu despre mituri”, spunea Cafu, în 2023, potrivit thesun.co.uk.
La ediţia din 2026, 8 jucători convocaţi de Carlo Ancelotti evoluează la echipe din Premier League. Este vorba despre Alisson (Liverpool), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Igor Thiago (Brentford), Gabriel Martinelli (Arsenal).
- Fostul star al Portugaliei a făcut praf naţionala, după eliminarea de la Cupa Mondială: “Ce au câştigat?”
- Donald Trump, contrazis de FIFA, după ce a spus că un arbitru de la Cupa Mondială este “foarte suspect”
- Un Mondial de uitat pentru Cristiano Ronaldo! Borna negativă stabilită la ultimul turneu final din carieră
- Lovitură cumplită pentru elvețieni! Vestea primită de selecționer, cu câteva ore înainte de meciul contra Columbiei
- Programul zilei a 26-a de la Campionatul Mondial | Lionel Messi, duel de 5 stele cu Mohamed Salah