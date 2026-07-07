Previziunea sumbră a lui Cafu s-a adeverit! Premier League, de vină pentru eşecul Braziliei la Cupa Mondială: “Spălaţi pe creier”

Cafu, la meciul dintre Brazilia şi Norvegia, din optimile de finală de la Cupa Mondială 2026 / Profimedia

Brazilia s-a oprit în optimile de finală de la Cupa Mondială 2026, după ce a pierdut partida cu Norvegia, scor 1-2. Selecao, sub comanda lui Carlo Ancelotti, nu a impresionat la turneul final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

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În ultimii ani, tot mai mulţi jucători brazilieni au ajuns în Premier League, considerat de mulţi cel mai bun campionat din lume. Nu şi de Cafu. Fostul mare jucător al lui AC Milan avertiza încă din 2023 în privinţa şanselor Braziliei de a câştiga Cupa Mondială.

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Cafu avertiza în privinţa jucătorilor brazilieni din Premier League: “Li se spune că sunt cei mai buni din lume. Nu sunt nici măcar pe aproape”

Cafu susţinea încă de pe atunci că numărul mare de jucători brazilieni care evoluează în Premier League nu ajută deloc formaţia sud-americană.

“Îmi e teamă. Cu cât vom avea mai mulţi jucători brazilieni în Premier League, şansele Braziliei de a câştiga Cupa Mondială sunt din ce în ce mai mici. Jucătorii sunt spălaţi pe creier de media în fiecare săptămână şi li se spune că sunt cei mai buni din lume, când nu sunt nici măcar pe aproape.

Prefer La Liga, acolo au mentalitatea de a ajunge în finale şi de a le câştiga. În La Liga, ei nu au pe cineva în faţa camerei care să spună minciuni despre jucătorii spanioli. Acolo vorbesc despre fotbal, nu despre mituri”, spunea Cafu, în 2023, potrivit thesun.co.uk.