Croaţia, scrisoare oficială către FIFA! A denunţat anularea golului din meciul cu Portugalia: “Abuz de tehnologie”

Federaţia croată de fotbal a trimis o scrisoare către FIFA pentru a denunţa anularea golului său egalizator împotriva Portugaliei, în meciul din şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, câştigat de lusitani cu scorul de 2-1, relatează L’Equipe.
Federaţia croată de fotbal a trimis o scrisoare preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, solicitând explicaţii cu privire la arbitrajul din meciul cu Portugalia. Un incident anume alimentează tensiunile: golul egalizator anulat, marcat de Josko Gvardiol în minutele adiţionale (90+13).
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Croaţia cere explicaţii de la FIFA, după ce golul din prelungirile meciului cu Portugalia a fost anulat
Când fundaşul lui Manchester City credea că i-a permis echipei sale să intre în prelungiri, golul a fost anulat în urma unei analize VAR. Problema a fost că Igor Matanovic atinsese uşor mingea în timpul fazei, plasându-l astfel pe Mario Pasalic, cel care i-a oferit pasa decisivă lui Gvardiol, într-o poziţie de ofsaid. Deşi devierea lui Matanovic a fost imperceptibilă cu ochiul liber, “Snicko”, un senzor încorporat în minge, a detectat contactul.
A doua zi, FIFA a indicat: “Conform datelor furnizate de tehnologia Connected Ball integrată în mingea Trionda… s-a demonstrat că a existat un contact din partea jucătorului cu numărul 20, Igor Matanovic”. Croaţii au dorit totuşi să reacţioneze. La cald, Luka Modric a declarat că “nu există nicio dovadă că el atinge mingea”.
În cele din urmă luni, 6 iulie, la patru zile după înfrângere, Federaţia croată de fotbal (HNS) a decis să se adreseze public FIFA, exprimându-şi “profunda dezamăgire şi dezacordul cu privire la meciul împotriva Portugaliei, nu din cauza deciziilor de arbitraj în sine… ci din cauza procesului care a dus la acele decizii”.
Pe lângă confuzia legată de aplicarea protocolului VAR în cazul loviturii de pedeapsă acordate Portugaliei (şi transformate de Cristiano Ronaldo), HNS a abordat şi situaţia golului anulat în finalul meciului. “În ceea ce priveşte golul egalizator al lui Gvardiol, sfidând atât regulile, cât şi spiritul fotbalului, lui Pasalic i s-a semnalizat o poziţie de ofsaid din cauza unei intervenţii inexistente a lui Matanovic, deşi senzorul a indicat contrariul.”
Pentru croaţi, s-a depăşit o limită în ceea ce priveşte detectarea acestei micromişcări la nivelul firului de păr: “Considerăm că este vorba de un abuz de tehnologie”. Sistemul ţinuse deja prima pagină a ştirilor în timpul meciului dintre Suedia şi Tunisia (5-1), când al patrulea gol al suedezilor, marcat de Mattias Svanberg (minutul 84), a fost validat în urma utilizării acestei tehnologii. La EURO 2024, şi belgianului Romelu Lukaku i-a fost anulat un gol după intervenţia “Snicko”.
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