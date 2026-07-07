Home | Fotbal | Fotbal extern | Vladislav Blănuță, recompensat de Dinamo Kiev! Cum a beneficiat atacantul contestat de fani de o mărire salarială

Vladislav Blănuță, recompensat de Dinamo Kiev! Cum a beneficiat atacantul contestat de fani de o mărire salarială

Daniel Işvanca Publicat: 7 iulie 2026, 18:12

Comentarii
Vladislav Blănuță, recompensat de Dinamo Kiev! Cum a beneficiat atacantul contestat de fani de o mărire salarială

Vladislav Blănuţă, în tricoul lui Dinamo Kiev - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Se va împlini în curând un an de când Dinamo Kiev l-a transferat de la FC U Craiova 1948 pe Vladislav Blănuță, iar deși soarta atacantului părea decisă, acesta a avut parte de o surpriză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, fotbalistul în vârstă de 24 de ani a beneficiat de o mărire salarială considerabilă, asta grație unei clauze din contractul său cu ucrainenii.

Vladislav Blănuță, mărire salarială substanțială

Vladislav Blănuță era pe punctul de a se despărți de Dinamo Kiev, dar fotbalistul a primit un nou „vot de încredere” din partea conducerii. Sosit în urmă cu aproape un an de zile în Ucraina, acesta a beneficiat de o mărire salarială.

Potrivit celor de la gsp.ro, o clauză contractuală i-a mărit salariul jucătorului de la 360.000 de euro pe an, la aproape jumătate de milion de euro pe an.

Dacă își va duce contractul cu Dinamo Kiev la final, Blănuță va încasa în sezonul 2029/2030 nu mai puțin de 840.000 de euro. În total, Vladislav încasează 3,1 milioane de euro de la echipa din capitala Ucrainei.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A jucat Cristiano Ronaldo ultimul meci la naţională, în Portugalia - Spania 0-1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul teribulului accident din Tulcea. Tatiana a murit aşteptând pe o bancă
Observator
Filmul teribulului accident din Tulcea. Tatiana a murit aşteptând pe o bancă
Şocant! 800.000 de euro pariaţi pe un cartonaş galben încasat de Djokovic! Fotbalistul lui CFR Cluj, anchetat de FRF după un meci din SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
Şocant! 800.000 de euro pariaţi pe un cartonaş galben încasat de Djokovic! Fotbalistul lui CFR Cluj, anchetat de FRF după un meci din SuperLiga. Exclusiv
19:03

CIO a făcut anunțul: sportivii ruși pot participa la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles
18:56

În Liga 1, ca la Campionatul Mondial! Schimbări istorice anunţate de FRF
18:50

„Urmează Jude Bellingham, cu peron pe partea stângă!” O stație de metrou din Londra a fost redenumită
18:46

Panică în cantonamentul Norvegiei! Un virus le dă emoţii vikingilor, înaintea sfertului cu Anglia
17:59

Croaţia, scrisoare oficială către FIFA! A denunţat anularea golului din meciul cu Portugalia: “Abuz de tehnologie”
17:58

Jannik Sinner, calificare la pas în semifinale la Wimbledon! Italianul, spre al doilea titlu consecutiv
Vezi toate știrile
1 Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2 S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica 3 Gigi Becali a confirmat transferul: “Era vorba de câteva sute de mii, am dat ok-ul” 4 FotoSuperba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: “Nu-mi pasă, sunt foarte fericită” 5 Gigi Becali, dezlănţuit! Transferul spectaculos anunţat la FCSB, imediat după ce a bătut palma cu Gnahore 6 Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali. Alimentul interzis: “Nu mai pot să înghit”
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român