Vladislav Blănuță, recompensat de Dinamo Kiev! Cum a beneficiat atacantul contestat de fani de o mărire salarială

Se va împlini în curând un an de când Dinamo Kiev l-a transferat de la FC U Craiova 1948 pe Vladislav Blănuță, iar deși soarta atacantului părea decisă, acesta a avut parte de o surpriză.
Concret, fotbalistul în vârstă de 24 de ani a beneficiat de o mărire salarială considerabilă, asta grație unei clauze din contractul său cu ucrainenii.
Vladislav Blănuță, mărire salarială substanțială
Vladislav Blănuță era pe punctul de a se despărți de Dinamo Kiev, dar fotbalistul a primit un nou „vot de încredere” din partea conducerii. Sosit în urmă cu aproape un an de zile în Ucraina, acesta a beneficiat de o mărire salarială.
Potrivit celor de la gsp.ro, o clauză contractuală i-a mărit salariul jucătorului de la 360.000 de euro pe an, la aproape jumătate de milion de euro pe an.
Dacă își va duce contractul cu Dinamo Kiev la final, Blănuță va încasa în sezonul 2029/2030 nu mai puțin de 840.000 de euro. În total, Vladislav încasează 3,1 milioane de euro de la echipa din capitala Ucrainei.
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