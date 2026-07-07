Fostul star al Portugaliei a făcut praf naţionala, după eliminarea de la Cupa Mondială: “Ce au câştigat?”

Fostul jucător Ricardo Quaresma a criticat fără menajamente prestaţiile Portugaliei la Cupa Mondială şi a pus sub semnul întrebării laudele aduse acestei generaţii a echipei „Seleçao” după eliminarea sa de către Spania, care s-a impus cu 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eliminarea Portugaliei în faţa Spaniei (0-1) în optimile de finală ale Cupei Mondiale nu a marcat doar despărţirea lui Cristiano Ronaldo de Cupa Mondială. Ea a declanşat, de asemenea, o reacţie deosebit de virulentă din partea lui Ricardo Quaresma împotriva lui Roberto Martinez.

World Cup 2026 se vede exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Marea finală va avea loc pe 19 iulie

Ricardo Quaresma nu a menajat pe nimeni, după ce Portugalia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026: “Cea mai bună în ce sens?”

Fostul internaţional portughez, consultant pentru LiveMode, a ţinut un discurs acuzator la adresa selecţionerului şi i-a îndemnat pe liderii echipei naţionale să dea dovadă de mai multă personalitate.

În opinia lui Quaresma, Portugalia nu a înregistrat progrese reale de la venirea antrenorului spaniol. “Pentru mine, totul a mers prost de la început şi până acum. Nu există niciun meci în care să se poată spune că Portugalia a jucat bine. Am lăsat controlul meciului în mâinile Spaniei de la început până la sfârşit”, a afirmat el.

Fosta extremă a criticat apoi alegerile tactice ale lui Martinez, pe care spune că “nu le-a găsit niciodată convingătoare”. “De când a venit, nu am văzut niciodată echipa naţională să joace un meci bun. A încercat cincizeci de tactici, şi niciuna nu a funcţionat”, a declarat Quaresma. Martinez a confirmat, de altfel, plecarea sa după meci.