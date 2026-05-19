A fost cel mai bun brazilian după Vinicius, dar nu a prins loc la Mondial! Pe cine a „lăsat” Neymar „acasă”

Carlo Ancelotti a anunțat luni seară lotul cu care naționala Braziliei va concura la Campionatul Mondial, competiție care va fi transmisă pe Antena 1 și AntenaPLAY, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Neymar a primit convocarea la probabil ultimul turneu final din carieră, iar Joao Pedro a fost lăsat pe dinafară de tehnicianul italian, asta deși a avut un sezon reușit în Premier League.

Joao Pedro nu a prins lotul pentru Cupa Mondială

Concurența în atac pentru a prinde lotul final al naționalei Braziliei a fost una acerbă, iar jucători precum Joao Pedro nu au primit convocarea la turneul din această vară.

Atacantul a înregistrat cifre bune în acest sezon la Chelsea, dar chiar și așa, Carlo Ancelotti nu a avut ochi pentru acesta. Cu 20 de goluri marcate de la transferul pe Stamford Bridge.

Mai mult decât atât, de când s-a transferat la gruparea londoneză, Joao Pedro este al doilea brazilian în topul contribuțiilor la gol, după Vinicius Junior, fiind chiar și peste Raphinha de la Barcelona.