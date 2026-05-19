A fost cel mai bun brazilian după Vinicius, dar nu a prins loc la Mondial! Pe cine a „lăsat” Neymar „acasă”

Carlo Ancelotti a anunțat luni seară lotul cu care naționala Braziliei va concura la Campionatul Mondial, competiție care va fi transmisă pe Antena 1 și AntenaPLAY, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Neymar a primit convocarea la probabil ultimul turneu final din carieră, iar Joao Pedro a fost lăsat pe dinafară de tehnicianul italian, asta deși a avut un sezon reușit în Premier League.
Joao Pedro nu a prins lotul pentru Cupa Mondială
Concurența în atac pentru a prinde lotul final al naționalei Braziliei a fost una acerbă, iar jucători precum Joao Pedro nu au primit convocarea la turneul din această vară.
Atacantul a înregistrat cifre bune în acest sezon la Chelsea, dar chiar și așa, Carlo Ancelotti nu a avut ochi pentru acesta. Cu 20 de goluri marcate de la transferul pe Stamford Bridge.
Mai mult decât atât, de când s-a transferat la gruparea londoneză, Joao Pedro este al doilea brazilian în topul contribuțiilor la gol, după Vinicius Junior, fiind chiar și peste Raphinha de la Barcelona.
There's no place for João Pedro in Brazil's World Cup squad.
Since his Chelsea debut on 5 July 2025, only Vinícius Júnior has been involved in more goals for a top-five European league club across all competitions among all Brazilian players. pic.twitter.com/4hfGsSn2yn
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 19, 2026
