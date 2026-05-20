Face presiuni să plece de la FCSB. Jucătorul vrea să se transfere urgent

Joyskim Dawa atrage în continuare interes de la cluburi de renume din Europa. Dacă în iarnă se vorbea despre un interes al celor de la Genk pentru stoper, acum, acesta se află acum pe lista mai multor formații din Grecia. PAOK și Panathinaikos sunt interesate de jucătorul celor de la FCSB.

Grecii anunță că impresarul fotbalistului face presiuni la Gigi Becali să fie lăsat să plece.

“Fundașul în vârstă de 30 de ani pare hotărât să părăsească România, având în vedere că ciclul său la FCSB s-a încheiat, în ciuda faptului că are contract până în vara anului 2027 și are opțiunea de prelungire pentru încă trei ani.

Dawa este încă considerat un atu important pentru FCSB. Valoarea sa de piață este de aproximativ două milioane de euro, dar clubul nu pare dispus să-l cedeze ușor, fără o ofertă satisfăcătoare.

În culise, în România există sentimentul că reprezentanții jucătorului fac presiuni discrete pentru un transfer în această vară, având în vedere că vârsta sa și recentele apariții europene au creat situația potrivită pentru un ultim contract important în cariera sa”, au scris grecii.