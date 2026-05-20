Oana Manea anunţă cum poate CSM Bucureşti să o bată pe Gyor în finala Ligii Campionilor: “Asta va conta”

Oana Manea speră ca CSM Bucureşti să joace din nou o finală de Champions League, după o pauză de 10 ani. Pentru asta, tigroaicele trebuie să treacă în semifinale de Metz. În cealaltă semifinală, Gyor e mare favorită cu Brest.
Astfel, sunt şanse mari să avem parte de o finală Gyor – CSM Bucureşti, la Budapesta. Manea le-a bătut în 2016 pe maghiare şi speră că actuala echipă să reeediteze performanţa.
Oana Manea anunţă cum poate CSM Bucureşti să o bată pe Gyor
“(N.R. – Cum poţi juca cu Gyor o finală de Champions League) Au o echipă bună, sunt o echipă din toate punctele de vedere, îl ştiu foarte bine şi pe Per, ştie să unească echipa.
Cel mai mult ambiţia şi motivaţia vor conta, dacă au cum au avut la meciul cu Esbjerg…este un atu, dar depinde de zi, de forma lor, poate le lipsesc un pic şi meciurile, că au ieşit şi din Cupă”, a spus Oana Manea, în exclusivitate pentru Antena Sport.
CSM Bucureşti a ajuns la 10 victorii consecutive în Champions League, iar marele merit îl are Bojana Popovici, antrenoarea iubită deja de fanii din România.
“(N.R. – Despre Bojana Popovic) Nu prea o cunosc, dar este de apreciat, a ştiut să strângă echipa, mă uit la Maslova, e senzaţională, nu ştiu ce i-a făcut. Joacă extraordinar de bine, şi pentru ea, şi pentru echipă, e completă, a ştiut unde să umble.
Poate era jucătoare de psihic şi de moral. Trebuie să-ţi transmită şi antrenoarea energie. Ea e pozitivă, e tot timpul alături de echipă, transmite asta fetelor”, a mai spus Oana Manea.
Cele patru echipe calificate vor lupta pentru turneu pe 6 și 7 iunie, pe arena MVM Dome din Budapesta. Semifinalele vor avea loc de la 16:00 și 19:00 pe 6 iunie, iar finala mică și finala mare a doua zi, de la aceleași ore.
