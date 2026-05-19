„Fotbalul nu e pentru balerine!” Cel mai brutal marcaj din istoria Mondialului: l-a faultat pe Maradona de 23 de ori

Pe 29 iunie 1982, Italia și Argentina s-au întâlnit în faza a doua a grupelor a Mondialului din Spania. S-a jucat la Barcelona, iar biletele s-au vândut ca pâinea caldă, ca și cum ar fi jucat țara gazdă. De fapt, catalanii ardeau de nerăbdare să-l vadă pe viu pe Diego Armando Maradona, care tocmai fusese transferat de Barcelona, de la Boca Juniors, pe o sumă astronomică pentru acele vremuri: 7,6 milioane de dolari.
Maradona era doar un puști de 21 de ani, dar vestea talentului său făcuse deja înconjurul planetei. Dar culmea, contextul era unul complicat pentru ambele echipe. Italia începea faza a doua a grupelor după ce ajunsese acolo chinuit, cu trei egaluri într-o serie cu Polonia, Peru și Camerun. De partea cealaltă, Argentina, campioana mondială la zi, pierduse la debut cu Belgia, dar „descurcase” situația cu victorii împotriva Ungariei și a naționalei din El Salvador.
Gentile, desemnat să-l marcheze pe Maradona: „Pot să-l limitez!”
Meciul de la Barcelona a fost marcat de duelul istoric dintre Claudio Gentile și Diego Maradona. În vârstă de 29 de ani, Gentile era un fundaș central tipic italian, „uns cu toate alifiile”. Juca la Juventus și a fost omul ales de selecționerul Enzo Bearzot să-l marcheze om la om, pe tot terenul, pe Diego.
„Bearzot era într-o mică dilemă. Eu ar fi trebuit să marchez un atacant, nu un mijlocaș, dar într-o seară, când mă uitam la TV, Bearzot a venit la mine și m-a întrebat: ‘Ce-ai zice să-l marchezi pe Maradona?’. Nu e nicio problemă, i-am răspuns eu”, a povestit Gentile. Odată decizia luată, a început să-i studieze jocul „decarului” argentinian și a concluzionat că nu-l poate opri complet, dar „pot să-l limitez”.
Maradona a fost faultat de 23 de ori de Gentile
Evoluția lui Claudio Gentile avea să intre în manualele de fotbal defensiv. Italianul l-a urmărit pe Maradona pe tot terenul, indiferent dacă echipa sa se afla în atac sau în apărare. A stat pur și simplu lipit de argentinian și l-a „înțepat” cu fiecare ocazie. În prima repriză, Maradona a fost faultat de Gentile de 11 ori. În a doua, de 12. În total, 23 de faulturi a comis italianul asupra lui „El Pibe”, adică circa unul la patru minute.
Gentile, vulpoi bătrân, a apelat la un mix de procedee pe parcursul meciului. L-a șicanat în diverse feluri pe Maradona, de la banale împingeri și trageri de tricou până la lovituri cu cotul și unghii înfipte în mâna argentinianului. Paradoxal, Diego a luat cartonaș galben înaintea italianului, pentru proteste, în minutul 35. Gentile a fost avertizat și el, spre finalul primei reprize, dar a încheiat meciul pe teren și cu misiunea îndeplinită.
Maradona a aruncat vina spre arbitrul român Nicolae Rainea
„N-a fost vina lui Gentile, ci a arbitrului”, a comentat Maradona peste ani, în autobiografia sa. Adică nimeni altul decât românul Nicolae Rainea, „centralul” meciului de la Barcelona, care în acea zi nu a arătat decât un cartonaș roșu. Culmea, unui argentinian, Americo Gallego, spre final. „De fiecare dată când primeam mingea, el (n.r. – Gentile) era urcat pe gleznele mele. Abia puteam să mă mișc sau să mă întorc”, a mai povestit Maradona.
Claudio Gentile s-a apărat, spunând că un asemenea marcaj reprezintă o adevărată artă. „Fotbalul nu e pentru balerine. Diego m-a insultat tot meciul, a zis de mama mea, de toate… M-a provocat, a crezut că o să cedez. Dar asta m-a motivat. Am început să mă gândesc că fac bine ce fac”, a rememorat apărătorul Squadrei.
Italia a câștigat Mondialul, Argentina a mai așteptat patru ani
Italia a și câștigat acel meci, scor 2-1, după golurile lui Tardelli și Cabrini, respectiv Passarella. A fost victoria care a deblocat Squadra. Italia a câștigat toate meciurile rămase la turneul din Spania și a cucerit trofeul, după un Mondial de poveste al atacantului Paolo Rossi.
Cât despre Argentina și Maradona, revanșa a venit peste patru ani, în Mexic. Diego a fost atunci motorul „pumelor” și și-a etalat geniul în fața întregii lumi, aducând titlul mondial pentru ai săi.
