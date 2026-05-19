„Fotbalul nu e pentru balerine!” Cel mai brutal marcaj din istoria Mondialului: l-a faultat pe Maradona de 23 de ori

Pe 29 iunie 1982, Italia și Argentina s-au întâlnit în faza a doua a grupelor a Mondialului din Spania. S-a jucat la Barcelona, iar biletele s-au vândut ca pâinea caldă, ca și cum ar fi jucat țara gazdă. De fapt, catalanii ardeau de nerăbdare să-l vadă pe viu pe Diego Armando Maradona, care tocmai fusese transferat de Barcelona, de la Boca Juniors, pe o sumă astronomică pentru acele vremuri: 7,6 milioane de dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Maradona era doar un puști de 21 de ani, dar vestea talentului său făcuse deja înconjurul planetei. Dar culmea, contextul era unul complicat pentru ambele echipe. Italia începea faza a doua a grupelor după ce ajunsese acolo chinuit, cu trei egaluri într-o serie cu Polonia, Peru și Camerun. De partea cealaltă, Argentina, campioana mondială la zi, pierduse la debut cu Belgia, dar „descurcase” situația cu victorii împotriva Ungariei și a naționalei din El Salvador.

Gentile, desemnat să-l marcheze pe Maradona: „Pot să-l limitez!”

Meciul de la Barcelona a fost marcat de duelul istoric dintre Claudio Gentile și Diego Maradona. În vârstă de 29 de ani, Gentile era un fundaș central tipic italian, „uns cu toate alifiile”. Juca la Juventus și a fost omul ales de selecționerul Enzo Bearzot să-l marcheze om la om, pe tot terenul, pe Diego.

„Bearzot era într-o mică dilemă. Eu ar fi trebuit să marchez un atacant, nu un mijlocaș, dar într-o seară, când mă uitam la TV, Bearzot a venit la mine și m-a întrebat: ‘Ce-ai zice să-l marchezi pe Maradona?’. Nu e nicio problemă, i-am răspuns eu”, a povestit Gentile. Odată decizia luată, a început să-i studieze jocul „decarului” argentinian și a concluzionat că nu-l poate opri complet, dar „pot să-l limitez”.