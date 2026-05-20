Cutremur la HC Dunărea Brăila! Procurorii au descins la CJ Brăila

Procurorii DNA au descins miercuri la sediul Consiliului Judeţean Brăila pentru a ridica documente referitoare la HC Dunărea Brăila, club de handbal care are ca membri fondatori CJ Brăila şi Primăria Brăila.

Într-o înregistrare video apărută pe reţelele de socializare, şeful compartimentului juridic al CJ Brăila, Orest Sulicu confirmă că procurorii DNA au sosit la sediul CJ Brăila pentru a solicita documente referitoare la activitatea clubului de handbal HC Dunărea Brăila.

După finalizarea descinderilor de la CJ Brăila, preşedintele Francisk Iulian Chiriac este aşteptat să dea declaraţii cu privire la prezenţa procurorilor DNA la sediul instituţiei,

Clubul de handbal HC Dunărea Brăila este condus de Adrian Manole din noiembrie 2021. El are 39 de ani şi este ginerele fostului premier şi actual europarlamentar Mihai Tudose.

A fost arbitru de fotbal şi manager general al clubului Viitorul Ianca.

De la finalul lunii aprilie este şi membru în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal.