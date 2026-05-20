Home | Alte sporturi | Handbal | Cutremur la HC Dunărea Brăila! Procurorii au descins la CJ Brăila

Cutremur la HC Dunărea Brăila! Procurorii au descins la CJ Brăila

Dan Roșu Publicat: 20 mai 2026, 12:42

Comentarii
Cutremur la HC Dunărea Brăila! Procurorii au descins la CJ Brăila

HC Dunărea Brăila - Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Procurorii DNA au descins miercuri la sediul Consiliului Judeţean Brăila pentru a ridica documente referitoare la HC Dunărea Brăila, club de handbal care are ca membri fondatori CJ Brăila şi Primăria Brăila.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-o înregistrare video apărută pe reţelele de socializare, şeful compartimentului juridic al CJ Brăila, Orest Sulicu confirmă că procurorii DNA au sosit la sediul CJ Brăila pentru a solicita documente referitoare la activitatea clubului de handbal HC Dunărea Brăila.

Cutremur la HC Dunărea Brăila! Procurorii au descins la CJ Brăila

După finalizarea descinderilor de la CJ Brăila, preşedintele Francisk Iulian Chiriac este aşteptat să dea declaraţii cu privire la prezenţa procurorilor DNA la sediul instituţiei,

Clubul de handbal HC Dunărea Brăila este condus de Adrian Manole din noiembrie 2021. El are 39 de ani şi este ginerele fostului premier şi actual europarlamentar Mihai Tudose.

A fost arbitru de fotbal şi manager general al clubului Viitorul Ianca.
De la finalul lunii aprilie este şi membru în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O angajată a Poştei Române, reţinută după jaful istoric de la Timişoara. Ar fi fost "omul din interior"
Observator
O angajată a Poştei Române, reţinută după jaful istoric de la Timişoara. Ar fi fost "omul din interior"
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Fanatik.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
13:35

Prima reacţie a lui Gică Hagi după ce Farul a ajuns la barajul pentru menţinerea în Liga 1
13:30

LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League
13:20

Elveţia a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026. Vedetele de pe lista lui Murat Yakin
13:18

Gică Hagi, anunț important înainte de debutul pe banca României. Convocările, influențate de barajul de Conference
12:45

Mihai Stoica l-a taxat dur pe Bogdan Andone după ce a refuzat FCSB: “Păi e frumos?”
12:18

EXCLUSIVOana Manea anunţă cum poate CSM Bucureşti să o bată pe Gyor în finala Ligii Campionilor: “Asta va conta”
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 3 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 6 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro