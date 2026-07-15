Yamal i-a driblat și pe hoți! Ce s-a întâmplat când 2 oameni au încercat să-i spargă casa, la câteva ore după victoria cu Franța

O tentativă de spargere a avut loc miercuri dimineaţa la reşedinţa jucătorului vedetă al echipei spaniole, Lamine Yamal, la câteva ore după victoria cu 2-0 a echipei „La Roja” împotriva Franţei în semifinala Cupei Mondiale din 2026, au anunţat poliţia şi presa catalană, citate de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„A avut loc o tentativă” de spargere „într-o locuinţă din Esplugues de Llobregat”, în suburbiile Barcelonei, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Mossos d’Esquadra, poliţia catalană, precizând că nu poate dezvălui identitatea proprietarului din motive de protecţie a vieţii private.

Hoții au fugit de paznici

Potrivit cotidianului catalan La Vanguardia, este vorba despre reşedinţa lui Lamine Yamal. Două persoane cu cagule au escaladat zidul proprietăţii, dar, surprinse de agenţii de securitate privată, au luat-o la fugă, a precizat ziarul.

Această tentativă de spargere a avut loc miercuri în zori, la câteva ore după încheierea meciului în care „La Roja” a triumfat asupra „Les Bleus”, datorită, în parte, unui penalty provocat de Lamine Yamal, care a deschis drumul spaniolilor către victorie.

Proprietatea lui Lamine Yamal este cunoscută pentru faptul că a aparţinut fostului fotbalist Gerard Piqué şi cântăreţei columbiene Shakira, pe vremea când erau împreună şi locuiau la Barcelona, a precizat La Vanguardia.