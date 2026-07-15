Yamal i-a driblat și pe hoți! Ce s-a întâmplat când 2 oameni au încercat să-i spargă casa, la câteva ore după victoria cu Franța

O tentativă de spargere a avut loc miercuri dimineaţa la reşedinţa jucătorului vedetă al echipei spaniole, Lamine Yamal, la câteva ore după victoria cu 2-0 a echipei „La Roja” împotriva Franţei în semifinala Cupei Mondiale din 2026, au anunţat poliţia şi presa catalană, citate de AFP.
„A avut loc o tentativă” de spargere „într-o locuinţă din Esplugues de Llobregat”, în suburbiile Barcelonei, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Mossos d’Esquadra, poliţia catalană, precizând că nu poate dezvălui identitatea proprietarului din motive de protecţie a vieţii private.
Hoții au fugit de paznici
Potrivit cotidianului catalan La Vanguardia, este vorba despre reşedinţa lui Lamine Yamal. Două persoane cu cagule au escaladat zidul proprietăţii, dar, surprinse de agenţii de securitate privată, au luat-o la fugă, a precizat ziarul.
Această tentativă de spargere a avut loc miercuri în zori, la câteva ore după încheierea meciului în care „La Roja” a triumfat asupra „Les Bleus”, datorită, în parte, unui penalty provocat de Lamine Yamal, care a deschis drumul spaniolilor către victorie.
Proprietatea lui Lamine Yamal este cunoscută pentru faptul că a aparţinut fostului fotbalist Gerard Piqué şi cântăreţei columbiene Shakira, pe vremea când erau împreună şi locuiau la Barcelona, a precizat La Vanguardia.
Poliţia catalană a indicat, de asemenea, că anchetează un alt „furt cu violenţă” comis într-o altă casă din Esplugues de Llobregat, situată în apropierea celei a lui Lamine Yamal.
Spargerile la domiciliile fotbaliştilor, mai ales în Madrid, nu sunt rare. În ultimii ani, vedete precum Karim Benzema, Rodrygo şi Dani Carvajal au fost victime ale unor astfel de infracţiuni.
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