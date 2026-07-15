Wayne Rooney surprinde: „Cel mai bun jucător de la turneu pentru mine”

Miercuri se va afla cea de-a doua finalistă de la acest Campionat Mondial, iar bătălia se va da între Anglia și Argentina. Ambele formații au jucători în mare formă și speră să se califice în finala în care așteaptă Spania.

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Înainte de marele meci, Wayne Rooney a vorbit despre jucătorii care au impresionat pănâ acum la această ediție. Deși Haaland, Mbappe și Messi au strâns cifre fantastice, fostul atacant de la Manchester United i-a oferit titlul de cel mai bun jucător al turneului unui englez.

Wayne Rooney crede că un englez este cel mai bun jucător de la Cupa Mondială

Anglia are șansa de a juca marea finală de la Campionatul Mondial, dacă va reuși să elimine campioana en-titre Argentina. Harry Kane și Jude Bellingham sunt cei mai în formă jucători ai lui Thomas Tuchel, ba mai mult, unul dintre aceștia este văzut drept jucătorul turneului.

Wayne Rooney, legendarul atacant care a îmbrăcat tricoul naționalei Angliei, a transmis că Jude Bellingham este cel mai bun fotbalist de la Cupa Mondială.

„În ceea ce privește cei mai buni jucători din lume, cred că te uiți la cineva precum Mbappe sau Haaland. Bellingham nu a atins chiar acele niveluri la Real Madrid în acest sezon, dar a fost cel mai bun jucător din turneu pentru mine”, a declarat fostul mare internațional englez, potrivit BBC.