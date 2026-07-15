Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Wayne Rooney surprinde: „Cel mai bun jucător de la turneu pentru mine”

Wayne Rooney surprinde: „Cel mai bun jucător de la turneu pentru mine”

Daniel Işvanca Publicat: 15 iulie 2026, 14:22

Comentarii
Wayne Rooney surprinde: Cel mai bun jucător de la turneu pentru mine”

Wayne Rooney / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Miercuri se va afla cea de-a doua finalistă de la acest Campionat Mondial, iar bătălia se va da între Anglia și Argentina. Ambele formații au jucători în mare formă și speră să se califice în finala în care așteaptă Spania.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de marele meci, Wayne Rooney a vorbit despre jucătorii care au impresionat pănâ acum la această ediție. Deși Haaland, Mbappe și Messi au strâns cifre fantastice, fostul atacant de la Manchester United i-a oferit titlul de cel mai bun jucător al turneului unui englez.

Wayne Rooney crede că un englez este cel mai bun jucător de la Cupa Mondială

Anglia are șansa de a juca marea finală de la Campionatul Mondial, dacă va reuși să elimine campioana en-titre Argentina. Harry Kane și Jude Bellingham sunt cei mai în formă jucători ai lui Thomas Tuchel, ba mai mult, unul dintre aceștia este văzut drept jucătorul turneului.

Wayne Rooney, legendarul atacant care a îmbrăcat tricoul naționalei Angliei, a transmis că Jude Bellingham este cel mai bun fotbalist de la Cupa Mondială.

„În ceea ce privește cei mai buni jucători din lume, cred că te uiți la cineva precum Mbappe sau Haaland. Bellingham nu a atins chiar acele niveluri la Real Madrid în acest sezon, dar a fost cel mai bun jucător din turneu pentru mine”, a declarat fostul mare internațional englez, potrivit BBC.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate opri Spania în finala Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai dorită facultate din România în 2026. 10 elevi se bat pe un loc la admitere
Observator
Cea mai dorită facultate din România în 2026. 10 elevi se bat pe un loc la admitere
Soția lui Fabian Ruiz, ipostază inedită la partida dintre Spania și Franța de la Cupa Mondială. A atras toate privirile asupra sa
Fanatik.ro
Soția lui Fabian Ruiz, ipostază inedită la partida dintre Spania și Franța de la Cupa Mondială. A atras toate privirile asupra sa
15:02

Încă o națională rămâne fără selecționer după eliminarea de la Mondial: „Am ajuns la un acord”
14:58

Laurențiu Reghecampf nu are dubii! Cât de departe crede că va ajunge FCSB în Conference League
14:49

Încă un nume pe lista neagră a lui Daniel Pancu la Rapid: „Se caută o variantă”
14:21

Zlatan, cucerit total de un jucător după Franța – Spania: „Îți spun, nu este normal așa ceva!”
12:59

Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată într-o semifinală de Mondial! Ce a reușit un jucător din echipa lui De la Fuente
12:31

Panică totală pentru spanioli: Lamine Yamal, dureri mari după meciul cu Franța! Ce spune De la Fuente
Vezi toate știrile
1 Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu 2 Denis Drăguş, răsturnare de situaţie în privinţa transferului la FCSB! Anunţul surpriză al impresarului: “E realitatea” 3 Vestea zilei în Turcia: „Gaziantep l-a transferat pe Calhanoglu!” Rădoi l-a adus back-up pentru un român 4 VIDEOFranţa – Spania 0-2. Naţionala lui de la Fuente, prima finalistă de la Mondial! Dezastru pentru “Les Bleus” de ziua lor 5 Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători 6 10.000.000 de euro pentru trei jucători de la Universitatea Craiova. Un club legendar din Spania a făcut oferta
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!