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Singurul jucător care a evoluat în trei finale de Mondial! Mbappe a ratat ocazia să devină al doilea

Sebastian Ujica Publicat: 15 iulie 2026, 15:30

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Singurul jucător care a evoluat în trei finale de Mondial! Mbappe a ratat ocazia să devină al doilea

Kylian Mbappe a pierdut pentru prima dată în carieră un meci la Mondial în timpul regulamentar / Getty Images

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Spania a învins cu 2-0 Franța în prima semifinală de la Campionatul Mondial și va juca duminică seară cu trofeul pe masă, de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Înfrângerea cu Spania a reprezentat o mare dezamăgire pentru Kylian Mbappe, în special, cel care putea să scrie istorie în mai multe moduri la finala de la New Jersey.

Mbappe rămâne fără recorduri

Pe lângă recordul vechi de 44 de ani care urmează să cadă la marea finală, o altă performanță uriașă i-a scăpat printre degete lui Kylian Mbappe. Nu doar că a pierdut pentru prima dată în timpul regulamentar la Mondial, dar a dat cu piciorul la oportunitatea de a-l egala pe Cafu.

Asta pentru că marele fundaș brazilian este singurul jucător din istorie care a fost titular în trei finale de Campionat Mondial consecutive! Mbappe a fost din primul 11 pe teren în 2018 și în 2022, însă anul acesta va evoluat, cel mult, în finala mică. Acolo mai are totuși o miză: să fie golgheterul turneului final.

Dembele este celălalt jucător francez care a fost în lotul Franței la toate cele trei turnee finale și a fost titular în 2022, însă nu a prins niciun minut la finala din 2018. Numele Hernandez a fost de asemenea din primul minut în cele două finale: în 2018 a fost Lucas, iar 4 ani mai târziu a venit rândul lui Theo.

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