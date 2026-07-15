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Laurențiu Reghecampf nu are dubii! Cât de departe crede că va ajunge FCSB în Conference League

Daniel Işvanca Publicat: 15 iulie 2026, 14:58

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Laurențiu Reghecampf nu are dubii! Cât de departe crede că va ajunge FCSB în Conference League

Laurențiu Reghecampf și Mihai Stoica / Sportpictures

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FCSB va porni anul acesta din turul doi preliminar al UEFA Conference League, asta după ce gruparea roș-albastră a trecut de un baraj dublu, cu FC Botoșani și Dinamo București.

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Laurențiu Reghecampf are încredere că fosta sa echipă va produce din nou fotbal spectacol în cupele europene și crede că formația lui Marius Baciu se va lupta pentru toate trofeele puse în joc.

Laurențiu Reghecampf: „Mereu voi antrena din dragoste FCSB”

FCSB revine în Conference League după două sezoane în care a jucat în grupa principală de Europa League, iar Laurențiu Reghecampf are încredere că gruparea roș-albastră este capabilă de o nouă calificare în primăvara europeană.

„FCSB este favorită în fiecare an la câștigarea tuturor trofeelor interne. Clubul are o structură foarte bună la toate nivelurile și sunt sigur că vor construi o echipă foarte puternică. Pentru mine, FCSB este echipa favorită.

În Conference League, FCSB se va califica în grupe și sper să ne reprezinte din nou în primăvara europeană. Am mare încredere și mereu am să le fiu alături.

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Eu am făcut o greșeală odată, am învățat. Pentru mine, în fotbalul din România nu există o altă echipă pe care să o mai antrenez. Dacă se ivește, la un moment dat, o oportunitate, mereu voi antrena din dragoste (n.r. la FCSB)”, a declarat Laurențiu Reghecampf, potrivit digisport.ro.

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