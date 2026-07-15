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Zlatan, cucerit total de un jucător după Franța – Spania: „Îți spun, nu este normal așa ceva!”

Sebastian Ujica Publicat: 15 iulie 2026, 14:21

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Zlatan, cucerit total de un jucător după Franța – Spania: Îți spun, nu este normal așa ceva!”

Zlatan Ibrahimovic este analist la Campionatul Mondial pentru televiziunea Fox Sports

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Spania va juca în finala Campionatului Mondial pentru doar a doua oară în istoria sa. A învins Franța cu 2-0 după un meci fantastic făcut de echipa lui De la Fuente și așteaptă adversara din duelul Anglia – Argentina, diseară de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Victoria Spaniei a fost lăudată la unison de foștii mari jucători care au analizat partida de la fața locului.

Zlatan îl laudă pe Rodri

Deși jocul colectiv al Spaniei a fost cel care a atras atenția și laudele, Zlatan Ibrahimovic a ținut să nominalizeze un jucător în analiza sa de la Fox Sports de după meci. „Trebuie să menționez asta, Rodri a fost pe tot terenul. Ce meci, ce jucător! Este un jucător care poate nu primește atât de mult credit, dar în acest meci a fost pretutindeni. A fost pur și simplu magnific. Fotbalul a câștigat astăzi” a spus Zlatan în prima intervenție.

Nu s-a oprit însă aici: „Cred că Pep Guardiola a spus că cel mai bun Rodri pe care îl vom vedea în acest sezon va fi la Cupa Mondială. Am avut aceeași accidentare la ambii genunchi. Îți ia timp să revii, pentru că totul pare nou la început. Trebuie să te adaptezi, să-ți recapeți mobilitatea și mișcările pe teren. El a avut nevoie de acele luni în Premier League, alături de City, pentru a-și reintra în ritm, iar acum, la Cupa Mondială, demonstrează cine este cu adevărat și de ce a câștigat Balonul de Aur. Nu uitați, Rodri este câștigător de Balon de Aur. Îți spun, așa ceva nu este normal pentru un jucător pe această poziție.

Eu am revenit de două ori după o astfel de accidentare. Nu este deloc ușor, este o problemă medicală majoră, care necesită timp și este, mai degrabă, o recuperare la nivel mental, în special în primele patru-cinci luni. Ca să fim exacți, este vorba de o ruptură de ligamente încrucișate, ca să înțeleagă toată lumea. Iar recuperarea este foarte lungă, undeva între 7 luni și un an de zile. Îți ia timp, dar dacă ești un profesionist desăvârșit și ai disciplină, care este cel mai important lucru, cu siguranță îți vei reveni” a mai spus Zlatan.

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Thierry Henry a analizat și el meciul și a spus că Spania a controlat total partida atât în posesie, cât și fără minge, și avertizează că adversarii acesteia trebuie să-și regândească strategia pentru a putea opri Spania.

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