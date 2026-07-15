Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Argentina, sigură de calificarea în finala Cupei Mondiale? Legătura dintre Messi şi arbitrul partidei cu Anglia

Argentina, sigură de calificarea în finala Cupei Mondiale? Legătura dintre Messi şi arbitrul partidei cu Anglia

Mihai Alecu Publicat: 15 iulie 2026, 16:20

Comentarii
Argentina, sigură de calificarea în finala Cupei Mondiale? Legătura dintre Messi şi arbitrul partidei cu Anglia

Arbitrul delegat pentru Anglia Argentina are o statistica incredibilă în meciurile lui Leo Messi. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Lionel Messi nu a făcut niciodată egal şi nici nu a pierdut vreun meci atunci când a fost arbitrat la centru de americanul cu origini marocane Ismail Elfath, cel care va conduce meciul dintre naţionalele Argentinei şi Angliei, din semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din America de Nord, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciurile echipei lui Lionel Messi din Major League Soccer, Inter Miami, arbitrate la centru de Ismail Elfath s-au terminat doar cu victorii.

Leo Messi, de nebătut cu arbitrul Ismail Elfath la centru

Drept urmare, numirea lui Elfath pentru a conduce partida Anglia – Argentina i-a nemulţumit pe suporterii englezi, care au declanşat o serie de acuzaţii privind o potenţială aranjare pentru obţinerea unui nou trofeu pentru Lionel Messi, notează agerpres.

Elfath, cetăţean american născut în Maroc, va conduce meciul Anglia – Argentina, iar conaţionalii săi Corey Parker şi Kyle Atkins sunt arbitri asistenţi Mai multe publicaţii online au semnalat faptul că echipele lui Messi au cinci victorii înregistrate cu Elfath la centru.

Ismail Elfath a fost cel de-al patrulea oficial la finala Cupei Mondiale din 2022 din Qatar, în care Messi şi Argentina au învins Franţa la loviturile de departajare. Messi s-a alăturat echipei Inter Miami în vara următoare.

Reclamă
Reclamă

Ismail Elfath, arbitrul anului în MLS în două rânduri

Elfath, desemnat de două ori arbitrul anului în Major League Soccer, a condus finala Leagues Cup din 2023, în care Inter Miami a învins-o pe Nashville SC, de asemenea la loviturile de la unsprezece metri, aducând un prim trofeu pentru Messi la noua sa echipă.

În timpul acestei ediţii a Cupei Mondiale, cu Elfath a arbitrat două meciuri în faza grupelor, Japonia cu Olanda şi Spania cu Uruguay, precum şi înfrângerea Braziliei în faţa Norvegiei în optimi.

Câştigătoarea dintre Argentina şi Anglia va înfrunta Spania în finala de duminică de la East Rutherford, în New Jersey.

Un bărbat a făcut infarct la volan, sub privirile soţiei, în drum spre fiica sa implicată într-un accidentUn bărbat a făcut infarct la volan, sub privirile soţiei, în drum spre fiica sa implicată într-un accident
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate opri Spania în finala Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai dorită facultate din România în 2026. 10 elevi se bat pe un loc la admitere
Observator
Cea mai dorită facultate din România în 2026. 10 elevi se bat pe un loc la admitere
Universitatea Craiova, veste excelentă. Levski Sofia ar putea rămâne fără suporteri la meciul de pe „Ion Oblemenco”
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, veste excelentă. Levski Sofia ar putea rămâne fără suporteri la meciul de pe „Ion Oblemenco”
17:17

Galatasaray pregătește unul dintre cele mai tari transferuri din această vară! Vrea să aducă un star de la Manchester City
16:52

Jucătorul care a fost decisiv la Cupa Mondială, transfer de senzaţie în România!
16:37

Yamal i-a driblat și pe hoți! Ce s-a întâmplat când 2 oameni au încercat să-i spargă casa, la câteva ore după victoria cu Franța
15:30

Singurul jucător care a evoluat în trei finale de Mondial! Mbappe a ratat ocazia să devină al doilea
15:02

Încă o națională rămâne fără selecționer după eliminarea de la Mondial: „Am ajuns la un acord”
14:58

Laurențiu Reghecampf nu are dubii! Cât de departe crede că va ajunge FCSB în Conference League
Vezi toate știrile
1 Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu 2 Denis Drăguş, răsturnare de situaţie în privinţa transferului la FCSB! Anunţul surpriză al impresarului: “E realitatea” 3 Vestea zilei în Turcia: „Gaziantep l-a transferat pe Calhanoglu!” Rădoi l-a adus back-up pentru un român 4 VIDEOFranţa – Spania 0-2. Naţionala lui de la Fuente, prima finalistă de la Mondial! Dezastru pentru “Les Bleus” de ziua lor 5 Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători 6 10.000.000 de euro pentru trei jucători de la Universitatea Craiova. Un club legendar din Spania a făcut oferta
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!