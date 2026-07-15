Încă o națională rămâne fără selecționer după eliminarea de la Mondial: „Am ajuns la un acord”

Sébastien Migne, care se afla la cârma echipei naţionale a Haiti din martie 2024, îşi părăseşte funcţia de selecţioner, aşa cum a anunţat Federaţia Haitiană de Fotbal.

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El tocmai a participat la cea de-a doua Cupă Mondială din istoria ţării care ocupă locul 88 în clasamentul FIFA.

A doua calificare din istorie pentru Haiti

Aventura, care a durat puţin mai mult de doi ani, s-a încheiat cu o participare istorică la Cupa Mondială. La câteva zile după cea de-a doua participare a ţării la Cupa Mondială, după cea din 1974, Federaţia Haitiană de Fotbal (FHF) a anunţat că „a ajuns la un acord cu selecţionerul naţional, domnul Sébastien Migné, punând capăt, de comun acord şi pe cale amiabilă, colaborării dintre cele două părţi”.

La cârma echipei naţionale a acestei republici situate în Marea Caraibelor din martie 2024, Migné a calificat-o la Cupa Mondială la 52 de ani de la precedenta calificare, singura din istorie.

Turneul s-a încheiat pentru haitieni cu trei înfrângeri, împotriva Scoţiei (0-1), Braziliei (0-3) şi Marocului (2-4), ceea ce a însemnat locul patru în grupa C. Cele două goluri marcate împotriva „Leilor din Atlas” şi rezistenţa de care au dat dovadă în faţa celorlalţi adversari i-au permis totuşi lui Migné să declare: „Am demonstrat că locul nostru nu a fost obţinut pe nedrept.”