Încă un nume pe lista neagră a lui Daniel Pancu la Rapid: „Se caută o variantă”

Mai mulți jucători au fost puși pe liber de Daniel Pancu de la instalarea sa pe banca Rapidului, iar tehnicianul român a mai pus încă un nume pe lista neagră.
Este vorba despre kosovarul Drilon Hazrollaj, jucătorul în care giuleștenii și-au pus destul de multe speranțe, atunci când a fost transferat pentru 900.000 de euro.
Drilon Hazrollaj poate pleca de la Rapid
Transferat în vara anului 2025 pentru suma de 900.000 de euro, Drilon Hazrollaj nu a reușit să se impună în echipa Rapidului, iar acum jucătorul kosovar se află pe lista neagră a lui Daniel Pancu.
El a adunat doar 14 meciuri în mandatul lui Costel Gâlcă și soluția cea mai la îndemână pe care clubul o are acum este varianta înprumutului. Jurnalistul Emanuel Roșu a confirmată că se caută variante pentru plecarea acestuia din Giulești.
„Şanse mici pentru ca Drilon Hazrollaj să rămână la Rapid în acest sezon. Se caută o variantă de împrumut pentru fotbalistul în care Giuleştiul şi-a pus mari speranțe”.
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