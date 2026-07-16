„Zero”. Jude Bellingham a explicat totul, după tensiunile uriaşe cu Lionel Mess din Anglia – Argentina 1-2

Jude Bellingham a oferit prima reacţie, după ce Anglia a fost învinsă de Argentina, scor 1-2, în semifinalele Campionatului Mondial. Englezii au ratat şansa de a juca prima finală mondială după o pauză de 60 de ani, urmând să înfrunte Franţa în finala „mică”. Partida va fi în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Jude Bellingham a fost un car de nervi în meciul disputat cu Argentina, la Atlanta. În prima repriză a partidei, starul englez a fost surprins purtând un dialog aprins cu Lionel Messi.
Jude Bellingham a explicat totul, după tensiunile uriaşe cu Lionel Mess din Anglia – Argentina 1-2
Jude Bellingham a dezvăluit că nu s-a întâmplat nimic între el şi Lionel Messi, mărturisind că întregul dialog de pe teren a pornit de la un fault. Acesta s-a declarat recunoscător pentru faptul că a putut să-l înfrunte pe starul sud-americanilor.
„Zero probleme cu Messi. Vorbeam despre un fault. N-a fost nimic ieșit din comun. Sunt convins că toată lumea va face din asta un mare caz, dar, de fapt, n-a fost nimic. A fost un privilegiu, pentru mine, să-l înfrunt pe Leo”, a declarat Jude Bellingham, la finalul partidei, conform lui Fabrizio Romano.
Jude Bellingham s-a declarat şi extrem de dezamăgit de eşecul suferit de naţionala sa. Acesta îşi dorea să ajungă în marea finală de la New York şi englezii să lupte pentru al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 1966.
„E atât de dezamăgitor. Am vrut să fac parte din echipa Angliei care a reuşit în sfârşit, care a trecut peste linie. Să fiu aici spunându-le fanilor aceleaşi lucruri pe care le-au auzit în ultimii ani, e chiar dezamăgitor.
Aş vrea să pot spune mai multe, să le oferim încă una sau două victorii, dar da, în acest moment am capul puţin înceţoşat de dezamăgire. Îmi pare rău”, a mai spus Jude Bellingham, după eşecul cu Argentina.
Gestul golănesc al lui Jude Bellingham, după Anglia – Argentina 1-2
Jude Bellingham a fost protagonistul unui moment neplăcut după semifinala dintre Anglia şi Argentina, câştigată de campioana mondială en-titre, scor 2-1, după o nouă remontada de poveste. Englezii au deschis scorul prin Anthony Gordon, dar în decurs de doar 7 minute, echipa lui Lionel Scaloni a întors partida graţie golurilor marcate de Enzo Fernandez şi Lautaro Martinez.
Imediat cum s-a auzit fluierul final, sărbătoarea a început în tabăra Argentinei, numai că Valentin Barco a trecut printr-un moment neplăcut. În timp ce se bucura alături de Julian Alvarez şi Lautaro Martinez, jucătorul celor de la Strasbourg a primit o palmă de la Jude Bellingham.
Starul lui Real Madrid, extrem de supărat după înfrângerea dramatică suferită în semifinalele Cupei Mondiale, nu a reacţionat deloc plăcut în momentul în care jucătorii sud-americani au început să se bucure.
Barco l-a împins apoi pe Bellingham, după care cei doi au fost despărţiţi de jucătorii celor două echipe.
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