Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Iulian Chiriță, prima medalie pentru România la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Iulian Chiriță, prima medalie pentru România la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca

Iulian Chiriță, prima medalie pentru România la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca

Publicat: 26 noiembrie 2025, 17:30

Comentarii
Iulian Chiriță, prima medalie pentru România la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca

Iulian Chiriță / Facebook Federația Română de tenis de masă

Iulian Chiriţa şi-a asigurat miercuri prima medalie la Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă, la Cluj-Napoca, în proba de U19 dublu mixt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este şi prima medalie pentru România la ediţia istorică găzduită la Cluj-Napoca, în BTarena, locul în care sportivul român şi-a continuat parteneriatul de succes cu jucătoarea galeză Anna Hursey.

Iulian Chiriță, medalie la Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă de la Cluj-Napoca

La U19 dublu mixt, în sferturile de finală, vicecampionii europeni U19 i-au eliminat spectaculos pe francezii Leana Hochart şi Flavien Coton, într-un duel purtat până în setul decisiv. Într-o confruntare echilibrată, plină de lovituri spectaculoase şi strategii variate din partea ambelor perechi, Anna Hursey şi Iulian Chiriţa au salvat trei mingi de meci în setul al patrulea, întorcând scorul de la 7-10.

În decisiv, suspansul s-a menţinut, iar cu un avantaj moral la masa de joc, Anna şi Iulian s-au impus cu 3-2 (11-13, 11-9, 11-13, 13-11, 11-8), în aplauzele spectatorilor.

Semifinala mondială de U19 dublu mixt, Iulian Chiriţa/Anna Hursey (Ţara Galilor) – Ryuusei Kawakami/Sachi Aoki (Japonia), este programată la ora 20:00.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul exploziei din Buftea, surprins de camera de supraveghere a unui magazin situat la 50 de metri de bloc
Observator
Momentul exploziei din Buftea, surprins de camera de supraveghere a unui magazin situat la 50 de metri de bloc
Miodrag Belodedici, decretat dezertor după ce a plecat în Iugoslavia: “Eram ofițer și m-au condamnat în România pentru trădare”. Document exclusiv
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici, decretat dezertor după ce a plecat în Iugoslavia: “Eram ofițer și m-au condamnat în România pentru trădare”. Document exclusiv
19:40
Elias Charalambous, înainte de Steaua Roşie Belgrad: “Suntem pregătiţiţi să câştigăm trei puncte”
19:15
Maxime Sivis și-a prelungit contractul cu Dinamo! Anunțul clubului din Ștefan cel Mare
18:39
Fotbalistul lui Inter, de 17 milioane euro, şi-a încheiat cariera la 26 de ani! Ce “rol” a avut Cristi Chivu
18:33
Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025! Tricolorele debutează contra Croației
18:07
I-a făcut Mihai Rotaru echipa lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova? Dezvăluirea lui Gică Craioveanu
17:45
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 noiembrie
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 2 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 3 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 4 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând