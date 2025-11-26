Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Primăvară europeană sau transfer în străinătate" Ștefan Baiaram, răspuns categoric înainte de Universitatea Craiova – Mainz - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | “Primăvară europeană sau transfer în străinătate” Ștefan Baiaram, răspuns categoric înainte de Universitatea Craiova – Mainz

“Primăvară europeană sau transfer în străinătate” Ștefan Baiaram, răspuns categoric înainte de Universitatea Craiova – Mainz

Publicat: 26 noiembrie 2025, 21:10

Comentarii
Primăvară europeană sau transfer în străinătate Ștefan Baiaram, răspuns categoric înainte de Universitatea Craiova – Mainz

Ștefan Baiaram, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

Ștefan Baiaram i-a liniștit pe fanii Universității Craiova, înaintea meciului din Conference League, cu Mainz. Oltenii primesc vizita echipei din Bundesliga în etapa cu numărul 4 a grupei principale din a treia competiție organizată de UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La meciul cu Mainz, Ștefan Baiaram își va îndeplini în sfârșit marele vis, acela de a juca un meci european pe Ion Oblemenco. La meciul cu Noah, atacantul a fost lăsat în afara lotului de fostul antrenor Mirel Rădoi.

Ștefan Baiaram vrea în primăvara europeană alături de Universitatea Craiova

Întrebat ce ar alege între calificarea europeană cu Universitatea Craiova și un transfer în străinătate, Baiaram nu a stat pe gânduri și a ales primăvara europeană. De asemenea, el le-a dat asigurări fanilor olteni că va rămâne la echipă, pentru că vrea să cucerească titlul cu Craiova la finalul acestui sezon:

“Este un meci foarte important pentru mine. Îmi doresc din tot sufletul să fac o figură frumoasă mâine seară. Nu vreau să mă gândesc la ce a fost în trecut, sunt concentrat doar pe meciul ce va urma, să dau 100%, asta îmi doresc și să scoatem un rezultat pozitiv.

Mă simt foarte bine, mister îmi dă încredere la fiecare antrenament. Știu că pot să îmi ajut echipa la fiecare meci și asta o să încerc să fac.

Reclamă
Reclamă

E primul meci pe care îl joc acasă în aceste grupe. Lumea să fie alături de noi, să fie stadionul plin, sperăm să câștigăm și, de ce nu, să ne calificăm mai departe.

(n.r. – Primăvară europeană sau transfer în străinătate?) Primăvară cu Craiova! Îmi doresc să iau titlul cu Craiova și să ies dintr-o grupă. Un gol ar fi extraordinar, important e să câștigăm, să scoatem un rezultat pozitiv. Nu contează dacă înscriu sau dacă dau assist”, a declarat Ștefan Baiaram, la conferința de presă dinaintea meciului Universitatea Craiova – Mainz.

Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Observator
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Gabi Tamaș a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni: ”Am furat un…”
Fanatik.ro
Gabi Tamaș a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni: ”Am furat un…”
22:08
LIVE SCOREAtletico Madrid – Inter se joacă ACUM. Chivu, duel cu Simeone. Man, titular cu Liverpool
22:04
Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos – Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor
21:07
Adevărul despre transferul românului Radu Drăgușin la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Anunţul impresarului
21:00
UPDATEIulian Chiriță va lupta pentru aur la CM de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca! Victorie superbă la dublu mixt
20:56
VideoJurnal Antena Sport | Campionul bun la toate
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Eroii Craiovei Maxima sunt sursă de inspirație pentru Baiaram și Cicâldău
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 2 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 3 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 4 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi