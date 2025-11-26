"Primăvară europeană sau transfer în străinătate" Ștefan Baiaram, răspuns categoric înainte de Universitatea Craiova – Mainz - Antena Sport

Ștefan Baiaram i-a liniștit pe fanii Universității Craiova, înaintea meciului din Conference League, cu Mainz. Oltenii primesc vizita echipei din Bundesliga în etapa cu numărul 4 a grupei principale din a treia competiție organizată de UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La meciul cu Mainz, Ștefan Baiaram își va îndeplini în sfârșit marele vis, acela de a juca un meci european pe Ion Oblemenco. La meciul cu Noah, atacantul a fost lăsat în afara lotului de fostul antrenor Mirel Rădoi.

Ștefan Baiaram vrea în primăvara europeană alături de Universitatea Craiova

Întrebat ce ar alege între calificarea europeană cu Universitatea Craiova și un transfer în străinătate, Baiaram nu a stat pe gânduri și a ales primăvara europeană. De asemenea, el le-a dat asigurări fanilor olteni că va rămâne la echipă, pentru că vrea să cucerească titlul cu Craiova la finalul acestui sezon:

“Este un meci foarte important pentru mine. Îmi doresc din tot sufletul să fac o figură frumoasă mâine seară. Nu vreau să mă gândesc la ce a fost în trecut, sunt concentrat doar pe meciul ce va urma, să dau 100%, asta îmi doresc și să scoatem un rezultat pozitiv.

Mă simt foarte bine, mister îmi dă încredere la fiecare antrenament. Știu că pot să îmi ajut echipa la fiecare meci și asta o să încerc să fac.