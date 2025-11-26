Elias Charalambous, înainte de Steaua Roşie Belgrad: "Suntem pregătiţiţi să câştigăm trei puncte" - Antena Sport

FCSB o va înfrunta joi seară, în deplasare, pe Steaua Roșie Belgrad, într-un meci contând pentru cea de-a cincea etapă a fazei ligii din Europa League. Roș-albaștrii au plecat în Serbia fără cinci jucători, care au fost lăsați acasă. Printre absenții din lotul lui Elias Charalambous se remarcă Denis Alibec și Vlad Chiricheș.

Tehnicianul crede că FCSB are şanse să se impună cu Steaua Roşie Belgrad: “Cred în echipa noastră. Mîine avem un meci greu, dar suntem o echipă bună şi jucăm de la egal de la egal. Am câştigat cu Go Ahead Eagles. Şi am spus că acea echipă va câştiga multe puncte. Suntem pregătiţiţi să câştigăm trei puncte mâine. Îmi place să joc astfel de meciuri”, a spus antrenorul.

Elias Charalambous a vorbit şi de situaţia lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), care nu are drept de joc în meciul Steaua Roșie Belgrad. “Pentru portarul care apără mâine este o oportunitate să apere bine”, a mai spus tehncianul, care a evitat să comenteze şi o întrebare delicată.

Întrebat, care club are o istorie mai mare, el a declarat: “Nu trebuie să compar care este cea mai mare echipă. Suntem două mari echipe”.