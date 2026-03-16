Carlo Ancelotti l-a sunat pe Florentino Perez, după victoria cu Manchester City. Singurul jucător de la Real Madrid contactat

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 9:33

Carlo Ancelotti, la Real Madrid/ Profimedia

Carlo Ancelotti l-a sunat pe Florentino Perez, după ce Real Madrid a dat recital şi a învins-o cu un categoric 3-0 pe Manchester City, în manşa tur a optimilor din Champions League.

Selecţionerul Braziliei, fost antrenor la Real Madrid, l-a felicitat pe preşedintele “galacticilor” pentru victoria uriaşă obţinută în faţa trupei lui Pep Guardiola.

De asemenea, pe lângă Florentino Perez, Carlo Ancelotti l-a contactat şi pe Rodrygo. Mijlocaşul s-a accidentat grav în meciul cu Getafe, fiind operat. Acesta va rata astfel participarea la World Cup 2026.

“(Îi sunaţi pe cei de la Real Madrid?) Uneori, da. După meciul cu Manchester City, am felicitat clubul şi pe preşedinte. Am vorbit şi cu jucătorii. După am vorbit cu Rodrygo, să văd ce face. Ţinem legătura, desigur”, a declarat Carlo Ancelotti, conform marca.com.

De asemenea, Carlo Ancelotti a oferit declaraţii şi despre Vinicius, jucătorul pe care îl pregăteşte acum la naţionala Braziliei, după ce au lucrat împreună şi la Real Marid. “Don” Carlo l-a lăudat pe elevul său şi a subliniat că el a impresionat în meciurile importante ale lui Real Madrid.

“Vinicius nu a dezamăgit niciodată în meciurile importante. Nu-mi amintesc o semifinală sau un sfert de finală în care Vini nu s-a descurcat. Poate că Vinicius s-a enervat cu Valencia şi a părăsit meciul, dar în meciurile importante, el nu a făcut niciodată asta. Sunt convins că va face o Cupă Mondială grozavă, dacă va fi în lot”, a mai spus Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti se pregăteşte să participe la World Cup 2026 alături de Brazilia, turneul fiind live exclusiv în Universul Antena. Sud-americanii fac parte din Grupa C, alături de Maroc, Haiti şi Scoţia.

