Carlo Ancelotti l-a sunat pe Florentino Perez, după victoria cu Manchester City. Singurul jucător de la Real Madrid contactat

Carlo Ancelotti l-a sunat pe Florentino Perez, după ce Real Madrid a dat recital şi a învins-o cu un categoric 3-0 pe Manchester City, în manşa tur a optimilor din Champions League.

Selecţionerul Braziliei, fost antrenor la Real Madrid, l-a felicitat pe preşedintele “galacticilor” pentru victoria uriaşă obţinută în faţa trupei lui Pep Guardiola.

De asemenea, pe lângă Florentino Perez, Carlo Ancelotti l-a contactat şi pe Rodrygo. Mijlocaşul s-a accidentat grav în meciul cu Getafe, fiind operat. Acesta va rata astfel participarea la World Cup 2026.

“(Îi sunaţi pe cei de la Real Madrid?) Uneori, da. După meciul cu Manchester City, am felicitat clubul şi pe preşedinte. Am vorbit şi cu jucătorii. După am vorbit cu Rodrygo, să văd ce face. Ţinem legătura, desigur”, a declarat Carlo Ancelotti, conform marca.com.

De asemenea, Carlo Ancelotti a oferit declaraţii şi despre Vinicius, jucătorul pe care îl pregăteşte acum la naţionala Braziliei, după ce au lucrat împreună şi la Real Marid. “Don” Carlo l-a lăudat pe elevul său şi a subliniat că el a impresionat în meciurile importante ale lui Real Madrid.