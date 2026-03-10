Rodrygo s-a operat! Când este așteptat să revină pe gazon jucătorul lui Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
Rodrygo s-a operat! Când este așteptat să revină pe gazon jucătorul lui Real Madrid

Daniel Işvanca Publicat: 10 martie 2026, 17:32

Rodrygo / Profimedia

Rodrygo a suferit o accidentare gravă în meciul dintre Real Madrid și Getafe, iar sezonul s-a încheiat pentru internaționalul brazilian, care va rata și Campionatul Mondial din această vară.

Fotbalistul lui Alvaro Arbeloa a fost supus marți unei intervenții chirurgicale și urmează să înceapă procesul de recuperare pentru a revenit cât mai curând pe gazon.

Rodrygo nu va mai juca în 2026

Rodrygo a avut parte de un ghinion teribil la partida dintre Real Madrid și Getafe, brazilianul accidentându-se grav la ligamentele încrucișate de la genunchi, dar și la menisc.

Starul naționalei Braziliei va rata Campionatul Mondial de anul acesta, dar nu va fi pe gazon nici în prima jumătate a sezonului următor. Operat în cursul zilei de marți, acesta va reveni pe gazon la început de 2027.

