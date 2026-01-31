Cât au ajuns să valoreze jucătorii crescuţi de Barcelona în "La Masia". Cifre fabuloase pentru catalani - Antena Sport

Barcelona ocupă primul loc în topul echipelor cu cei mai valoroşi jucători crescuţi în propria academie. Catalanii au nu mai puţin de 22 de jucători aflaţi sub contract cu prima echipă şi care provin din “La Masia”.

Valoarea acestora depăşeşte suma de 700 de milioane de euro. Cel mai valoros este Lamine Yamal, cu o cotă de piaţă de 200 de milioane de euro.

Cât au ajuns să valoreze jucătorii crescuţi de Barcelona în “La Masia”

Pau Cubarsi, Fermin Lopez, Dani Olmo, Eric Garcia sau Gavi au devenit jucători de bază în echipa lui Hansi Flick, ei provenind din academia Barcelonei.

Conform mundodeportivo.com, care analizează studiul celor de la CIES Football Observatory, jucătorii crescuţi de catalani în “La Masia” şi care acum se află sub contract cu prima echipă a Barcelonei sunt evaluaţi la suma fabuloasă de 738 milioane de euro.

Pe locul secund în acest clasament este Manchester City. Jucătorii aflaţi sub comanda lui Pep Guardiola, proveniţi din academia “cetăţenilor”, sunt cotaţi la suma de 286 de milioane de euro. Pe trei este Bayern Munchen, cu 284 de milioane de euro.