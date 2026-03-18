Home | Fotbal | Fotbal intern | Scandal uriaş la alegerile FRF! Ilie Drăgan s-a revoltat şi e ţinut cu greu de bodyguarzi: “Ştiţi principiul votului secret?”

Scandal uriaş la alegerile FRF! Ilie Drăgan s-a revoltat şi e ţinut cu greu de bodyguarzi: “Ştiţi principiul votului secret?”

Publicat: 18 martie 2026, 13:15

Comentarii
Scandal uriaş la alegerile FRF! Ilie Drăgan s-a revoltat şi e ţinut cu greu de bodyguarzi: Ştiţi principiul votului secret?

Ilie Drăgan / Antena Sport

La “Casa Fotbalului” are loc Adunarea Generală a Federaţiei Române de fotbal, acolo unde se va alege şi preşedintele FRF. Răzvan Burleanu, cel care este preşedinte încă din 2014, vrea să obţină un al patrulea mandat. Contracandidatul său este Ilie Drăgan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a fost prezentat procesul de votare, fiecare membru afiliat a primit câte un buletin de vot. S-a dorit trecerea direct la vot, fără discurs, lucru care l-a deranjat pe Ilie Drăgan, iar scandalul a început în sală.

Ilie Drăgan, revoltat în timpul alegerilor FRF: “Au existat astfel de suspiciuni la votul cu domnul Lupescu”

Votul ar trebui să fie secret, iar membrii care votează trebuie să meargă pe podium. Aflat la etaj, Drăgan a susţinut că din acea zonă se poate vedea foarte uşor votul membrilor.

“Au existat astfel de suspiciuni la votul cu domnul Lupescu. Acesta nu e un vot secret. Eu voi pleca din sală după ce voi avea discursul meu, dacă nu se iau măsuri. Ştiţi principiul votului secret?”, a spus Ilie Drăgan, extrem de nemulţumit de modul în care se desfăşoară lucrurile în timpul Adunării Generale.

Apoi a început procesul de votare. În tot acest timp, Ilie Drăgan a ţinut să îşi ţină discursul, din mijlocul membrilor FRF. Înainte de acest moment, el a avut mai multe schimburi de replici cu oamenii aflaţi în sală şi a fost ţinut cu greu de bodyguarzi.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Observator
Cum s-a scufundat remorcherul Rompetrol în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi
Fanatik.ro
Construcția stadionului de 100 de milioane din România, blocată de AUR și PSD! Reacție vehementă a primarului: „Nu vă vom uita!”
Citește și
Cele mai citite
