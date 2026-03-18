“Forma lui este incredibilă” Remarcatul spaniolilor după ce Barca a umilit-o pe Newcastle!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 martie 2026, 23:15

Marc Bernal şi Lamine Yamal în Barcelona - Newcastle / Profimedia Images

Lamine Yamal a marcat, doborând recordul lui Kylian Mbappe, iar Robert Lewandowski a reuşit o “dublă” în Barcelona – Newcastle 7-2! Totuşi, remarcatul cotidianului Marca a fost Marc Bernal (18 ani), care a înscris al doilea gol al catalanilor, în minutul 18 al meciului.

Barcelona s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor cu scorul general de 8-3 în dubla cu Newcastle.

Spaniolii de la Marca, impresionaţi de Marc Bernal: “Joacă la un nivel incredibil de înalt”

“Forma lui Marc Bernal este incredibilă. Încă un gol marcat. Acum are cinci în ultimele nouă meciuri. Puștiul joacă la un nivel incredibil de înalt. Nu fiți surprinși dacă Bernal va fi titular când se întoarce Frenkie de Jong. Și-o merită prin prestațiile sale din ultimele două luni”, a scris Marca.

Bernal este cotat la 30 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El mai are contract cu Barcelona până în vara lui 2029.

Bernal este un produs al academiei catalanilor. El a evoluat în 17 meciuri pentru naţionala U17 a Spaniei. Dacă în sezonul trecut Bernal a apărut doar în 3 meciuri în campionat, acum a ajuns deja la 15 partide în La Liga.

