Bogdan Stănescu Publicat: 18 martie 2026, 23:36

Nota primită de Radu Drăguşin după ce a jucat 66 de minute în Tottenham – Atletico Madrid!

Radu Drăguşin în Tottenham - Atletico Madrid / Profimedia Images

Radu Drăguşin (24 de ani) a jucat 66 de minute în meciul Tottenham – Atletico Madrid. Fundaşul naţionalei a fost schimbat de Igor Tudor cu Destiny Udogie (23 de ani), la scorul de 2-1 pentru Spurs. Ulterior Atletico avea să mai marcheze o dată prin Hancko.

Drăguşin a avut o prestaţie solidă. A fost şi aproape de gol în minutul 60, atunci când a reluat cu capul din careu, dar balonul trimis de el a fost prins fără mari probleme de Musso.

Radu Drăguşin, prestaţie solidă în Tottenham – Atletico Madrid

Pentru prestaţia lui din meciul cu Atletico Madrid, site-ul de specialitate sofascore.ro l-a notat pe Radu Drăguşin cu 6.2. Drăguşin a câştigat două dueluri pe care le-a avut la sol şi unul din cele două dueluri aeriene. Fundaşul român a reuşit două intercepţii.

Radu Drăguşin se pregăteşte de barajul României cu Turcia, care se va disputa pe 26 martie, la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Drăguşin este fundaşul central pe care selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) se bazează în cea mai mare măsură în disputa pe care tricolorii o vor avea cu naţionala antrenată de Vincenzo Montella. Drăguşin ar putea face cuplu de fundaşi centrali cu Virgil Ghiţă sau cu Andrei Burcă, alături de care a evoluat la EURO 2024.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena. Dacă România va reuşi să învingă Turcia, va da în finala barajului pentru Mondial de învingătoarea din disputa Slovacia – Kosovo.

