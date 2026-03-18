Mohamed Salah a făcut show după ce a ratat un penalty cu Galatasaray! Gol şi assist!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 martie 2026, 23:46

Mohamed Salah sărbătoreşte golul marcat cu Galatasaray / Profimedia Images

Mohamed Salah (33 de ani), care nu traversează o perioadă prea bună la Liverpool, a reuşit un meci mare cu Galatasaray, în ciuda faptului că a ratat un penalty.

După ratarea penalty-ului, care i-a adus critici dure din partea fanilor lui Liverpool, Salah s-a dezlănţuit, reuşind un assist la golul lui Ekitike (min. 52) şi apoi marcând golul 4 al lui Liverpool, în minutul 62.

Arne Slot l-a schimbat în minutul 75 pe Salah, starul egiptean fiind aplaudat de suporterii lui Liverpool.

Cotat la 30 de milioane de euro de către transfermarkt.com, Salah mai are contract cu Liverpool până în vara lui 2027. Totuşi, în ultima perioadă au apărut informaţii că Salah ar putea pleca la sfârşitul sezonului.

Echipele din Arabia Saudită au manifestat în trecut un mare interes pentru Salah. Al-Hilal a vrut să îl transfere în trecut şi ar încerca să îl aducă în Arabia Saudită şi la vară. Salariul ar fi unul colosal, 38.5 milioane de euro pe sezon!

