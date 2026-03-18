Tabloul sferturilor din Champions League. Dueluri „de foc”, cu Real Madrid – Bayern și Barcelona – Atletico în prim plan

S-a stabilit tabloul sferturile de finală din Champions League. Miercuri, după cele patru meciuri disputat, s-au aflat toate echipele calificate în această fază a competiției.
Ultimele formații care și-au asigurat prezența în faza sferturilor din Champions League au fost Barcelona, Liverpool, Atletico Madrid și Bayern.
Tabloul sferturilor din Champions League: Real Madrid – Bayern, cap de afiș
Primele patru calificate în sferturile Champions League au fost Sporting, Arsenal, PSG și Real Madrid, după ce le-au eliminat pe Bodo/Glimt, Leverkusen, Chelsea, respectiv Manchester City.
Tabloul sferturilor din Champions League:
- PSG – Liverpool
- Real Madrid – Bayern Munchen
- Barcelona – Atletico Madrid
- Sporting – Arsenal
Partidele din sferturile Champions League se vor disputa între 6 și 8 aprilie (manșele tur), respectiv 13 și 15 aprilie (retur). Programul va fi stabilit de UEFA ulterior.
Tabloul semifinalelor de Champions League:
- PSG/Liverpool – Real Madrid/Bayern
- Barcelona/Atletico Madrid – Sporting/Arsenal
Semifinalele se vor disputa la finalul lunii aprilie și începutul lunii mai.
Rezultatele din returul optimilor Champions League:
- Sporting – Bodo/Glimt 5-0 (0-3, în tur)
- Arsenal – Leverkusen 2-0 (1-1, în tur)
- Chelsea – PSG 0-3 (2-5, în tur)
- Manchester City – Real Madrid 1-2 (0-3, în tur)
- Barcelona – Newcastle 7-2 (1-1, în tur)
- Bayern – Atalanta 4-1 (6-1, în tur)
- Liverpool – Galatasaray 4-0 (0-1, în tur)
- Tottenham – Atletico Madrid 3-2 (2-5, în tur)
Capul de afiș din sferturile Champions League este ținut de duelul stelar dintre Real Madrid și Bayern. Cele două formații au dat adevărate demonstrații de forță în duelurile din optimi, cu Manchester City și Atalanta, iar confruntarea directă se anunță a fi una „de foc”.
Cele două formații au mai disputat alte 28 de meciuri, de-a lungul istoriei, în competițiile europene. Ultima dată, Real Madrid și Bayern s-au duelat în semifinalele Champions League din 2024, atunci când „galacticii” s-au impus cu greu, scor 4-3, la general.
De cealaltă parte, rivalele din La Liga, Barcelona și Atletico Madrid, s-au mai duelat în sferturile Champions League în urmă cu zece ani. La momentul respectiv, madrilenii se impuneau cu 3-2, la general. Și cu doi ani înainte, tot trupa lui Diego Simeone avea câștig de cauză în fața catalanilor, scor 2-1, la general, tot în sferturile competiției.
Liverpool vrea să-și ia revanșa în fața celor de la PSG, după eșecul dramatic din sezonul trecut. În optimile Champions League din 2025, francezii îi eliminau pe „cormorani” la penalty-uri, scorul la general fiind de 1-1. Echipa lui Luis Enrique avea să câștige, în cele din urmă, marele trofeu.
Sporting și Arsenal se vor întâlni pentru a doua oară în Champions League. La precedenta întâlnire, disputată în noiembrie 2024, „tunarii” se impuneau cu un categoric 5-1, în grupa principală.
- Final de drum pentru Radu Drăguşin în Liga Campionilor! Toate echipele calificate în sferturi
- Mohamed Salah a făcut show după ce a ratat un penalty cu Galatasaray! Gol şi assist!
- Nota primită de Radu Drăguşin după ce a jucat 66 de minute în Tottenham – Atletico Madrid!
- “Forma lui este incredibilă” Remarcatul spaniolilor după ce Barca a umilit-o pe Newcastle!
- „Trebuie să-l vindem”. Mohamed Salah, făcut praf de fanii lui Liverpool după ce a ratat un penalty cu Galatasaray