Tabloul sferturilor din Champions League. Dueluri „de foc”, cu Real Madrid – Bayern și Barcelona – Atletico în prim plan

Sporting – Bodo/Glimt 5-0 (0-3, în tur)

Arsenal – Leverkusen 2-0 (1-1, în tur)

Chelsea – PSG 0-3 (2-5, în tur)

Manchester City – Real Madrid 1-2 (0-3, în tur)

Barcelona – Newcastle 7-2 (1-1, în tur)

Bayern – Atalanta 4-1 (6-1, în tur)

Liverpool – Galatasaray 4-0 (0-1, în tur)

Tottenham – Atletico Madrid 3-2 (2-5, în tur)

Capul de afiș din sferturile Champions League este ținut de duelul stelar dintre Real Madrid și Bayern. Cele două formații au dat adevărate demonstrații de forță în duelurile din optimi, cu Manchester City și Atalanta, iar confruntarea directă se anunță a fi una „de foc”.

Cele două formații au mai disputat alte 28 de meciuri, de-a lungul istoriei, în competițiile europene. Ultima dată, Real Madrid și Bayern s-au duelat în semifinalele Champions League din 2024, atunci când „galacticii” s-au impus cu greu, scor 4-3, la general.

De cealaltă parte, rivalele din La Liga, Barcelona și Atletico Madrid, s-au mai duelat în sferturile Champions League în urmă cu zece ani. La momentul respectiv, madrilenii se impuneau cu 3-2, la general. Și cu doi ani înainte, tot trupa lui Diego Simeone avea câștig de cauză în fața catalanilor, scor 2-1, la general, tot în sferturile competiției.

Liverpool vrea să-și ia revanșa în fața celor de la PSG, după eșecul dramatic din sezonul trecut. În optimile Champions League din 2025, francezii îi eliminau pe „cormorani” la penalty-uri, scorul la general fiind de 1-1. Echipa lui Luis Enrique avea să câștige, în cele din urmă, marele trofeu.

Sporting și Arsenal se vor întâlni pentru a doua oară în Champions League. La precedenta întâlnire, disputată în noiembrie 2024, „tunarii” se impuneau cu un categoric 5-1, în grupa principală.