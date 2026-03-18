De la CFR, la Rapid! Dan Şucu face o mutare surpriză în Giuleşti!

Dan Şucu face o mutare surprză la Rapid. Angajat în vara lui 2025 ca director sportiv la Rapid, italianul Mauro Pederzoli nu va continua în Giulești, anunţă gsp.ro.

Urmează însă o mutare importantă la vârful Rapidului. În locul lui Mauro Pederzoli ar urma să fie adus la club Marius Bilașco, de la CFR Cluj. Pederzoli ar urma să plece din Giuleşti la final de sezon, iar în locul lui să vină Bilașco, cu care Dan Şucu ar fi ajuns deja la un acord.

Bilaşco este la CFR din 2018, contribuind la cele 4 titluri. La Rapid, actualul manager al CFR-ului şi-a încheiat cariera de fotbalist, în 2012.

Mauro Pederzoli a fost scouter la Parma şi apoi director sportiv. El are o experienţă importantă în această funcţie. La Parma, Pederzoli a avut ocazia să cunoască doi fotbaliști români, pe Dennis Man și Valentin Mihăilă.