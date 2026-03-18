Barcelona – Newcastle LIVE TEXT (19:45), primul meci al serii de Champions League. Alte trei meciuri se joacă de la 22:00

Barcelona – Newcastle, primul meci al serii din returul optimilor de Champions League, se dispută de la ora 19:45 și va fi în format live text, pe as.ro. Catalanii forțează calificarea în sferturile competiției, după ce în turul optimilor au remizat cu englezii, scor 1-1.

De la ora 22:00, Bayern se va duela cu Atalanta, Liverpool cu Galatasaray, iar Tottenham cu Atletico Madrid. Bavarezii și madrilenii sunt ca și calificați în sferturi, după victoriile din tur cu scorul de 6-1, respectiv 5-2.

Barcelona e favorită la calificarea în sferturi, ținând cont că dispută returul cu Newcastle pe Camp Nou. În meciul tur, englezii au deschis scorul prin Harvey Barnes în minutul 86. Lamine Yamal a egalat din penalty în minutul 90.

Ambele formații vin după victorii înregistrate în campionat, în week-end. Barcelona a dat recital și a învins-o pe Sevilla cu scorul de 5-2, în timp ce Newcastle s-a impus la limită pe terenul lui Chelsea, scor 1-0.

Pe de altă parte, Radu Drăgușin este așteptat să fie rezervă în returul „de foc” cu Atletico Madrid. Fundașul român a privit de pe bancă și meciul tur, marcat de erorile uriașe comise de portarul Antonin Kinsky, care a fost schimbat după doar 17 minute.