Un club a fost retrogradat pentru că ar fi votat împotriva lui Răzvan Burleanu? Ce acuzaţii se aduc FRF

Scandal incredibil după ce Știința Miroslava a retrogradat. Clubul acuză FRF că retrogradarea echipei de seniori în Liga 4 nu a fost provocată de motive sportive, ci din cauza faptului că echipa nu ar fi votat cu Răzvan Burleanu, ci cu Ilie Drăgan.
Fără să prezinte vreo probă, oficialii de la Miroslava susţin că în demersul lor de a rămâne în Liga 3 nu au primit vreun ajutor din partea FRF, ba mai mult nu a existat comunicare. Finalitatea? Clubul a fost retrogradat, susţin ei.
”Nu putem analiza ceea ce s-a întâmplat la CS Știința Miroslava fără a menționa contextul fotbalistic în care aceste evenimente au avut loc.
Considerăm că motivul real este unul politic: faptul că am ales să acordăm o adeziune de susținere domnului Ilie Drăgan pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.
O alegere sau o opinie exprimată într-un proces electoral nu trebuie să influențeze modul în care un club este tratat administrativ.
Cu toate acestea, considerăm că succesiunea evenimentelor care au urmat ridică întrebări serioase, întrucât clubul nostru a ajuns într-o situație în care soluțiile legale propuse au fost respinse, iar consecința finală a fost pierderea dreptului de participare în Liga a 3-a”, se arată în comunicat.
- S-au făcut calculele! Ce şanse are Craiova să ajungă într-o grupă europeană după eliminarea din Champions League
- Neluţu Varga le-a făcut preţul lui Cordea şi Korenica! Cât costă cele două vedete de la CFR Cluj
- FIFA nu ţine cont de contestatari! Când este aşteptată finalizarea controversatei finanţări private
- Adrian Mititelu, discurs vehement despre situaţia lui Juan Bauza: „Și-a sabotat singur viitorul”. Ce a spus despre soţia acestuia
- Chelsea l-a prezentat oficial! Transfer de 60 de milioane de euro pentru Xabi Alonso