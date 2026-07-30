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Un club a fost retrogradat pentru că ar fi votat împotriva lui Răzvan Burleanu? Ce acuzaţii se aduc FRF

Radu Constantin Publicat: 30 iulie 2026, 16:47

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Un club a fost retrogradat pentru că ar fi votat împotriva lui Răzvan Burleanu? Ce acuzaţii se aduc FRF

Răzvan Burleanu şi Gino Iorgulescu / Sport Pictures

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Scandal incredibil după ce Știința Miroslava a retrogradat. Clubul acuză FRF că retrogradarea echipei de seniori în Liga 4 nu a fost provocată de motive sportive, ci din cauza faptului că echipa nu ar fi votat cu Răzvan Burleanu, ci cu Ilie Drăgan.

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Fără să prezinte vreo probă, oficialii de la Miroslava susţin că în demersul lor de a rămâne în Liga 3 nu au primit vreun ajutor din partea FRF, ba mai mult nu a existat comunicare. Finalitatea? Clubul a fost retrogradat, susţin ei.

”Nu putem analiza ceea ce s-a întâmplat la CS Știința Miroslava fără a menționa contextul fotbalistic în care aceste evenimente au avut loc.

Considerăm că motivul real este unul politic: faptul că am ales să acordăm o adeziune de susținere domnului Ilie Drăgan pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.

O alegere sau o opinie exprimată într-un proces electoral nu trebuie să influențeze modul în care un club este tratat administrativ.

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Cu toate acestea, considerăm că succesiunea evenimentelor care au urmat ridică întrebări serioase, întrucât clubul nostru a ajuns într-o situație în care soluțiile legale propuse au fost respinse, iar consecința finală a fost pierderea dreptului de participare în Liga a 3-a”, se arată în comunicat.

 

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