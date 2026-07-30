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Neluţu Varga le-a făcut preţul lui Cordea şi Korenica! Cât costă cele două vedete de la CFR Cluj

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iulie 2026, 16:33

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Neluţu Varga le-a făcut preţul lui Cordea şi Korenica! Cât costă cele două vedete de la CFR Cluj

Andrei Cordea şi Meriton Korenica se bucură după un gol marcat de CFR Cluj / Sport Pictures

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Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a anunţat cât costă Andrei Cordea (27 de ani) şi Meriton Korenica (29 de ani).

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Varga e de acord să îi cedeze pe cei doi doar dacă primeşte câte 2 milioane de euro pentru fiecare. Cordea a renunţat, recent, la memoriul depus pentru restanţele salariale în valoare de circa 80.000 de euro.

Neluţu Varga a spus cât costă Andrei Cordea şi Meriton Korenica

Am tot auzit că există interes de la Rapid pentru Korenica și pentru Cordea, dar interesul acesta este doar din gură. Cel puțin la mine nu a ajuns nicio ofertă pe care Rapid să o facă pentru cei doi jucători. Nu e vorba să știu vreo sumă. Dacă chiar vor acești jucători, să pună banii jos. Două milioane de euro costă Cordea și două milioane de euro costă Korenica. Dacă Rapid chiar și-i dorește, să scoată banii și are ocazia să îi cumpere”, a declarat Neluţu Varga pentru fanatik.ro.

Kosovarul Meriton Korenica e cotat la 3 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, în timp ce Andrei Cordea e cotat tot la 3 milioane de euro.

Andrei Cordea a început perfect campionatul. A înscris atât în înfrângerea ardelenilor de la Galaţi, cu Oţelul, 1-2, cât şi în victoria de acasă a CFR-ului, cu 5-0, cu Voluntari. În acest meci Andrei Cordea a reuşit o dublă.

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