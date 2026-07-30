S-au făcut calculele! Ce şanse are Craiova să ajungă într-o grupă europeană după eliminarea din Champions League

Universitatea Craiova a fost eliminată miercuri seara din preliminariile Champions League, iar la scurt timp după specialiștii au calculat șansele oltenilor de a mai ajunge într-o grupă de cupă europeană în acest sezon. În ciuda eșecului din „dubla” cu Levski Sofia, formația lui Filipe Coelho păstrează șanse mari să treacă de turul 3 preliminar și de play-off, indiferent de competiție.
Universitatea Craiova a remizat cu Levski Sofia pe teren prorpiu pe „Ion Oblemenco” în manșa a doua din turul 2 preliminar Champions League, scor 2-2, fiind eliminată din competiție cu scorul de 2-3 la general. Odată cu eșecul din „dubla” contra bulgarilor, oltenii au ratat provizoriu posibilitatea de a-și asigura un loc într-o grupă europeană.
Craiova, văzută în continuare cu șanse mari să ajungă într-o grupă europeană
Cu toate acestea, specialiștii de la Football Meets Data au făcut calculele și văd Craiova cu șanse mari să evolueze fie în grupa XXL din Europa League, fie în Conference League. Dintre toate echipele aflate în preliminarii de cupe europene, campioana României este cotată cu a treia cea mai mare posibilitate să joace meciuri într-o grupă de competiție UEFA.
95,6% este procentajul pe care l-a primit Craiova din partea statisticienilor, fiind plasată deasupra unor formații precum Benfica, Brighton & Hove Albion, Atalanta, Freiburg sau PAOK. Deasupra oltenilor sunt Omonia Nicosia și Lech Poznan.
Despite early elimination from 🔵 UCL qualifiers…
🇨🇾 Omonia
🇵🇱 Lech Poznan
🇷🇴 Univ Craiova
…remain the Top 3 favorites to reach UEFA league stages of all teams that haven’t yet done so.
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— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 30, 2026
După eliminarea din turul 2 preliminar Champions League, Universitatea Craiova va juca în turul 3 din Europa League, unde va da peste finlandezi de la KuPS. Primul meci va avea loc în nordul Europei pe 6 august, iar cea de-a doua manșă pe 13 august.
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