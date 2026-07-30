Home | Fotbal | Europa League | S-au făcut calculele! Ce şanse are Craiova să ajungă într-o grupă europeană după eliminarea din Champions League

S-au făcut calculele! Ce şanse are Craiova să ajungă într-o grupă europeană după eliminarea din Champions League

Andrei Nicolae Publicat: 30 iulie 2026, 16:41

Comentarii
S-au făcut calculele! Ce şanse are Craiova să ajungă într-o grupă europeană după eliminarea din Champions League

Jucătorii Universității Craiova, după un meci / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Universitatea Craiova a fost eliminată miercuri seara din preliminariile Champions League, iar la scurt timp după specialiștii au calculat șansele oltenilor de a mai ajunge într-o grupă de cupă europeană în acest sezon. În ciuda eșecului din „dubla” cu Levski Sofia, formația lui Filipe Coelho păstrează șanse mari să treacă de turul 3 preliminar și de play-off, indiferent de competiție.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova a remizat cu Levski Sofia pe teren prorpiu pe „Ion Oblemenco” în manșa a doua din turul 2 preliminar Champions League, scor 2-2, fiind eliminată din competiție cu scorul de 2-3 la general. Odată cu eșecul din „dubla” contra bulgarilor, oltenii au ratat provizoriu posibilitatea de a-și asigura un loc într-o grupă europeană.

Craiova, văzută în continuare cu șanse mari să ajungă într-o grupă europeană

Cu toate acestea, specialiștii de la Football Meets Data au făcut calculele și văd Craiova cu șanse mari să evolueze fie în grupa XXL din Europa League, fie în Conference League. Dintre toate echipele aflate în preliminarii de cupe europene, campioana României este cotată cu a treia cea mai mare posibilitate să joace meciuri într-o grupă de competiție UEFA.

95,6% este procentajul pe care l-a primit Craiova din partea statisticienilor, fiind plasată deasupra unor formații precum Benfica, Brighton & Hove Albion, Atalanta, Freiburg sau PAOK. Deasupra oltenilor sunt Omonia Nicosia și Lech Poznan.

Reclamă
Reclamă

După eliminarea din turul 2 preliminar Champions League, Universitatea Craiova va juca în turul 3 din Europa League, unde va da peste finlandezi de la KuPS. Primul meci va avea loc în nordul Europei pe 6 august, iar cea de-a doua manșă pe 13 august.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum va fi vremea în august. Început de lună cu caniculă extremă. Temperaturile se apropie de 40 de grade
Observator
Cum va fi vremea în august. Început de lună cu caniculă extremă. Temperaturile se apropie de 40 de grade
Record! Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Exclusiv
Fanatik.ro
Record! Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Exclusiv
16:33

Neluţu Varga le-a făcut preţul lui Cordea şi Korenica! Cât costă cele două vedete de la CFR Cluj
15:52

FIFA nu ţine cont de contestatari! Când este aşteptată finalizarea controversatei finanţări private
15:35

Adrian Mititelu, discurs vehement despre situaţia lui Juan Bauza: „Și-a sabotat singur viitorul”. Ce a spus despre soţia acestuia
15:01

Chelsea l-a prezentat oficial! Transfer de 60 de milioane de euro pentru Xabi Alonso
14:29

Nuno Campos a făcut anunțul în privința lui George Pușcaș: „Situația este cea care este”
13:45

Clubul de top din Premier League interesat de Rafael Leao! Portughezul, între Galatasaray și Fenerbahce
Vezi toate știrile
1 Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul 2 Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat 3 Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League 4 FotoCu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep 5 Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2. Campioana României este eliminată din Liga Campionilor 6 Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal