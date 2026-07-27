Câte bilete s-au vândut pentru returul Universitatea Craiova – Levski Sofia

Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale începutului de sezon. Miercuri, de la ora 20:30, formația pregătită de Filipe Coelho va primi vizita campioanei Bulgariei, Levski Sofia, în manșa secundă a turului doi preliminar al Champions League.

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Interesul suporterilor pentru confruntarea de pe stadionul „Ion Oblemenco” este unul ridicat.

Cu două zile înaintea partidei, clubul din Bănie a vândut deja aproximativ 8.000 de bilete, cele mai căutate fiind locurile de la Peluza Nord și Tribuna a II-a. La această cifră se adaugă și cei peste 10.000 de abonați ai Universității Craiova, record stabilit de club în această vară înaintea startului noului sezon.

Chiar dacă nu toți abonații vor putea fi prezenți, având în vedere că partida se dispută în plină perioadă a concediilor, oficialii olteni speră ca până la ora de start stadionul să fie cât mai aproape de capacitatea maximă.

Interesul pentru duelul cu Levski vine într-un moment delicat pentru Universitatea Craiova. Echipa lui Filipe Coelho trebuie să întoarcă rezultatul din tur, după înfrângerea cu 1-0 suferită la Sofia.