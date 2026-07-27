Vestea că Andrea Pirlo nu va mai fi pus pe postul de selecționer al Italiei din cauza asocierii sale cu o casă de pariuri din Rusia a ajuns până la personaje care nu au legătura cu lumea fotbalului. Aleksei Paramonov, ambasadorul Rusiei din Italia, a sărit în apărarea fostului legendar mijlocaș și a atacat federația de fotbal din „cizmă”.

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Andrea Pirlo a fost eliminat de Federația de Fotbal din Italia (FIGC) din cursa pentru postul de selecționer, deși era mare favorit să o preia pe „Squadra Azzurra”. Văzut de Paolo Maldini și Leonardo, doi oficiiali din FIGC, drept salvatorul cvadruplei campioane mondiale, numele legendarului mijlocaș a atras un scandal imens.

S-a amintit faptul că Andrea Pirlo este ambasadorul global al unui brand rusesc de pariuri sportive, Fonbet, unde acționar este Sergey Lomakin, cel care deține și echipa la care antrenează antrenorul, United FC (Emiratele Arabe Unite).

Ambasadorul Rusiei în Italia, mesaj pentru Andrea Pirlo

Deși a fost blamat pentru asocierea sa cu Rusia de foarte multe persoane, Pilro a primit și susținere, iar aceasta a venit chiar din țara din estul Europei. Aleksei Paramonov, ambasadorul Rusiei din Italia, a vorbit la superlativ despre fostul mijlocaș și a condamnat federația pentru cele întâmplate. În plus, diplomatul nu s-a ferit să spună că Pirlo a fost dat la o parte la fel cum au fost alte personalități publice din Rusia.

„Este trist că, în ciuda contribuției tale extraordinare pentru lumea sportului și pentru imaginea Italiei din toată lumea, în propria ta țară, ești acum ostracizat de o instituție pe care mulți o definesc drept pseudo-democratică.