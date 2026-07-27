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„Ostracizat”. Rusia intervine în scandalul „Andrea Pirlo”. Mesajul primit după ce a ratat naționala Italiei

Andrei Nicolae Publicat: 27 iulie 2026, 13:44

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„Ostracizat. Rusia intervine în scandalul „Andrea Pirlo. Mesajul primit după ce a ratat naționala Italiei

Andrea Pirlo, la un meci / Getty Images

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Vestea că Andrea Pirlo nu va mai fi pus pe postul de selecționer al Italiei din cauza asocierii sale cu o casă de pariuri din Rusia a ajuns până la personaje care nu au legătura cu lumea fotbalului. Aleksei Paramonov, ambasadorul Rusiei din Italia, a sărit în apărarea fostului legendar mijlocaș și a atacat federația de fotbal din „cizmă”.

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Andrea Pirlo a fost eliminat de Federația de Fotbal din Italia (FIGC) din cursa pentru postul de selecționer, deși era mare favorit să o preia pe „Squadra Azzurra”. Văzut de Paolo Maldini și Leonardo, doi oficiiali din FIGC, drept salvatorul cvadruplei campioane mondiale, numele legendarului mijlocaș a atras un scandal imens.

S-a amintit faptul că Andrea Pirlo este ambasadorul global al unui brand rusesc de pariuri sportive, Fonbet, unde acționar este Sergey Lomakin, cel care deține și echipa la care antrenează antrenorul, United FC (Emiratele Arabe Unite).

Ambasadorul Rusiei în Italia, mesaj pentru Andrea Pirlo

Deși a fost blamat pentru asocierea sa cu Rusia de foarte multe persoane, Pilro a primit și susținere, iar aceasta a venit chiar din țara din estul Europei. Aleksei Paramonov, ambasadorul Rusiei din Italia, a vorbit la superlativ despre fostul mijlocaș și a condamnat federația pentru cele întâmplate. În plus, diplomatul nu s-a ferit să spună că Pirlo a fost dat la o parte la fel cum au fost alte personalități publice din Rusia.

Este trist că, în ciuda contribuției tale extraordinare pentru lumea sportului și pentru imaginea Italiei din toată lumea, în propria ta țară, ești acum ostracizat de o instituție pe care mulți o definesc drept pseudo-democratică.

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Dragă domnule Andrea Pirlo, din păcate, nu ne știm personal, dar ca orice fan al sportului din toată lumea, știu golurile pe care le-ai marcat care te-au făcut un star și o legendă în lumea fotbalului. Până acum puțin timp, nici nu știam că ești un coleg de-ai mei și, după cum a scris presa din Italia, un «Ambasador al companiei rusești Fonbet».

Ținând cont de criza diplomatică din prezent, să te avem ca ambasador e fără îndoială o mare onoare pentru orice țară și organizație. E păcat că, în ciuda contribuției tale pentru lumea sportului și imaginea Italiei din afară, ești ostracizat de instituția ta pseudo-democratică, cum s-a întâmplat deja cu mii de sportivi ruși, dirijori, muzicieni, artiști și regizori.

Deși poate asta nu e de ajutor, suntem alături de tine, chiar dacă naționala de fotbal a Italiei, a cărei ai fi putut fi, sau poate vei deveni selecționer, ar putea reprezenta o rivală serioasă pentru naționala Rusia la următoarele Campionate Europene sau Mondiale„, a transmis diplomatul, potrivit tuttomercatoweb.com.

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În urma a tuturor evenimentelor întâmplate, nume precum Roberto Mancini sau Antonio Conte au intrat iar în cărți pentru preluarea „Squadrei Azzurra”.

 

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