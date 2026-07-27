Radu Niţu, performanță la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong

Radu Niţu este între primii patru sabreri ai lumii şi aduce României o medalie la Campionatele Mondiale de la Hong Kong.

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În sferturile de finală, tricolorul şi-a continuat parcursul extraordinar şi l-a învins cu 15-10 pe Darii Lukashenko.

Pentru Radu Niţu şi pentru antrenorii Alin Badea şi Tiberiu Dolniceanu, urmează acum lupta pentru finala mondială.

În semifinale, Radu îl va întâlni pe Pavel Graudyn, din Rusia.

Radu Niţu este în careul de aşi al sabiei mondiale, iar România are deja medalia asigurată.