Omul cu care CFR Cluj a câștigat 12 trofee și-a anunțat retragerea din fotbal: „Așa cred, pentru mine se închide”

Iuliu Mureșan și-a dat demisia săptămâna trecută de la CFR Cluj, iar acum anunță că se gândește la retragere.

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De numele lui Iuliu Mureșan se leagă performanțe impresionate alături de CFR Cluj.

În total, sub conducerea lui Iuliu Mureșan, CFR Cluj a câștigat 12 trofee interne. Acest palmares impresionează prin faptul că include trecerea clubului de la ligile inferioare direct în elita fotbalului românesc.

Iuliu Mureșan a declarat că ia în calcule retragerea, deoarece nu se mai vede conducând alt club. ”Nu, nu cred. Deocamdată stau liniștit. Nu pot să spun ceva, nu am ceva deosebit în plan. Să plec din Cluj nu mai sunt interesat. La Cluj nu prea mai am unde, iar pentru mine cred că se închide… Așa cred, nu știu.

Urmăresc campionatul în continuare și dacă pot să ajut CFR-ul, cu cea mai mare placere”, a declarat Iuliu Mureșan pentru digisport.ro.