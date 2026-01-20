Ce face azi omul care a eliminat România la ultimul Mondial la care "tricolorii" au participat - Antena Sport

Închide meniul
Ce face azi omul care a eliminat România la ultimul Mondial la care "tricolorii" au participat

Home | Fotbal | Ce face azi omul care a eliminat România la ultimul Mondial la care “tricolorii” au participat

Ce face azi omul care a eliminat România la ultimul Mondial la care “tricolorii” au participat

Ionuţ Axinescu Publicat: 20 ianuarie 2026, 16:29

Comentarii
Ce face azi omul care a eliminat România la ultimul Mondial la care tricolorii au participat

Davor Suker, în timpul meciului cu România de la World Cup 1998 / Profimedia

28 de ani au trecut de când România a jucat ultimul ei meci la un Campionat Mondial. Se întâmpla la Bordeaux, pe 30 iunie 1998, în optimile de finală ale turneului disputat în Franța. “Tricolorii”, toți cu părul vopsit în galben după victoria spectaculoasă din grupe cu Anglia (2-1), au întâlnit Croația, aflată la primul ei Mondial din istorie.

Deși România pornea cu prima șansă, croații au câștigat cu 1-0 meciul de pe arena Parc Lescure. Singurul gol al întâlnirii l-a semnat, din penalty, celebrul Davor Suker, care avea să devină golgheter al Cupei Mondiale, una pe care a sa Croație a încheiat-o pe locul al treilea.

Erou pe teren, contestat ca președinte al Federației

Unul dintre cei mai buni atacanți ai generației sale, câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid în 1998, Suker s-a retras din fotbal în 2003. De-a lungul carierei sale începute la Osijek, în orașul natal, pe lângă Real Madrid, a jucat la cluburi precum Arsenal, Sevilla sau West Ham. Pentru Croația a înscris de 45 de ori, fiind și astăzi cel mai bun marcator din istoria echipei naționale.

După ce a agățat ghetele în cui, Suker a rămas legat de fotbal. A înființat, la Zagreb, o academie care-i poartă numele, iar în 2012 a devenit președintele Federației de Fotbal din Croația (HNS). A rămas în funcție până în 2021, cu rezultate sportive excelente, dar și cu acuzații de lipsă de transparență din partea presei locale. În mandatul său, Croația a jucat finala Cupei Mondiale din 2018, pierdută în fața Franței (2-4).

Davor Suker are un restaurant cu specific croat în Las Vegas

După ce a plecat de la Federație, Davor Suker s-a concentrat pe afaceri și pe funcția de ambasador FIFA. Ca reprezentant al forului internațional, fostul atacant promovează proiectele FIFA în toată lumea, din Mexic până în China.

Deși continuă să locuiască în Croația, Suker își petrece mult timp la Las Vegas, în SUA, unde și-a cumpărat o proprietate de lux și a deschis un restaurant cu specific croat. Localul, intitulat Top Bar & Restaurant, are 12 televizoare și transmite meciurile de fotbal din Europa. La vară, pe timpul Mondialului, va deveni “casa” croaților din zonă.

„Aș fi înscris de zece ori în poarta lui Stelea!”

În 2016, Davor Suker a rememorat momentul din 30 iunie 1998, când l-a învins pe Bogdan Stelea de la punctul cu var. De două ori, pentru că arbitrul Javier Alberto Castrilli a dictat repetarea penalty-ului. “Îl știam pe Stelea din vremea în care jucam în Spania. Și el mă cunoștea bine, executasem câteva lovituri de pedeapsă cu el în poartă, în Primera. Dar eram atât de pregătit pentru acel moment, încât aș fi înscris de zece ori la rând dacă era nevoie“, spunea croatul, într-un interviu acordat FRF.

A fost un meci foarte dificil, foarte echilibrat, decis doar de acel penalty. România chiar avea o echipă bună, învinsese în grupe Anglia, așa că știam că ne va aștepta un meci greu. Am reușit să controlăm bine partida, am învins dintr-un penalty și am continuat drumul obținând, la final, medalia de bronz. Întâlnirea cu România a demonstrat și cum poate o singură greșeală să facă diferența între victorie și înfrângere“, a adăugat Suker.

Comuna unde locuitorii s-au trezit cu casele impozitate ca ferme agricole. Au de plătit până la 10.000 de leiComuna unde locuitorii s-au trezit cu casele impozitate ca ferme agricole. Au de plătit până la 10.000 de lei
Croația – România 1-0

Croația: Ladić – Šimić, Štimac, Bilić, Jarni – Stanić (83′ Tudor), Jurčić, Boban, Asanović – Vlaović (76′ Krpan), Šuker

Antrenor: Miroslav Blažević

România: Bogdan Stelea – Dan Petrescu (76′ Lucian Marinescu), Liviu Ciobotariu, Gică Popescu, Iulian Filipescu, Dorinel Munteanu – Gică Hagi (56′ Gică Craioveanu), Gabi Popescu (60′ Radu Niculescu), Costel Gâlcă – Viorel Moldovan, Adrian Ilie

Antrenor: Anghel Iordănescu

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena

