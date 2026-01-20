Ce face azi omul care a eliminat România la ultimul Mondial la care "tricolorii" au participat - Antena Sport

28 de ani au trecut de când România a jucat ultimul ei meci la un Campionat Mondial. Se întâmpla la Bordeaux, pe 30 iunie 1998, în optimile de finală ale turneului disputat în Franța. “Tricolorii”, toți cu părul vopsit în galben după victoria spectaculoasă din grupe cu Anglia (2-1), au întâlnit Croația, aflată la primul ei Mondial din istorie.

Deși România pornea cu prima șansă, croații au câștigat cu 1-0 meciul de pe arena Parc Lescure. Singurul gol al întâlnirii l-a semnat, din penalty, celebrul Davor Suker, care avea să devină golgheter al Cupei Mondiale, una pe care a sa Croație a încheiat-o pe locul al treilea.

Erou pe teren, contestat ca președinte al Federației

Unul dintre cei mai buni atacanți ai generației sale, câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid în 1998, Suker s-a retras din fotbal în 2003. De-a lungul carierei sale începute la Osijek, în orașul natal, pe lângă Real Madrid, a jucat la cluburi precum Arsenal, Sevilla sau West Ham. Pentru Croația a înscris de 45 de ori, fiind și astăzi cel mai bun marcator din istoria echipei naționale.

După ce a agățat ghetele în cui, Suker a rămas legat de fotbal. A înființat, la Zagreb, o academie care-i poartă numele, iar în 2012 a devenit președintele Federației de Fotbal din Croația (HNS). A rămas în funcție până în 2021, cu rezultate sportive excelente, dar și cu acuzații de lipsă de transparență din partea presei locale. În mandatul său, Croația a jucat finala Cupei Mondiale din 2018, pierdută în fața Franței (2-4).

Davor Suker are un restaurant cu specific croat în Las Vegas

După ce a plecat de la Federație, Davor Suker s-a concentrat pe afaceri și pe funcția de ambasador FIFA. Ca reprezentant al forului internațional, fostul atacant promovează proiectele FIFA în toată lumea, din Mexic până în China.