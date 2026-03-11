Veste excelentă pentru Mirel Rădoi, înainte de debutul la FCSB. Titularul care e gata să revină după cinci luni - Antena Sport

FCSB a primit o veste excelentă, înainte de debutul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mihai Popescu are mari şanse să facă parte din lotul campioanei pentru duelul cu Metaloglobus, din prima etapă de play-out.

Mihai Popescu s-a accidentat grav în meciul României cu Austria, câştigat de “tricolori” cu 1-0, pe 15 octombrie 2025.

Veste excelentă pentru Mirel Rădoi, înainte de debutul la FCSB: Mihai Popescu, aproape de revenire

Mihai Popescu a suferit o ruptură de ligament încurcişat şi a avut nevoie de operaţie. După intervenţia chirurgicală suferită, fundaşul central a primit vestea că ar urma să stea “pe bară” până la finalul sezonului.

Cu toate acestea, Popescu s-a refăcut în timp record şi a început deja antrenamentele alături de restul coechipierilor de la FCSB. El a fost prezent chiar şi la prima şedinţă de pregătire condusă de Mirel Rădoi, după preluarea echipei.

Sunt şanse mari ca Mihai Popescu să se afle în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Metaloglobus. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, după ce programul primei etape de play-off şi play-out a fost modificat de mai multe ori.