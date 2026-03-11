Veste excelentă pentru Mirel Rădoi, înainte de debutul la FCSB. Titularul care e gata să revină după cinci luni - Antena Sport

FCSB a primit o veste excelentă, înainte de debutul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mihai Popescu are mari şanse să facă parte din lotul campioanei pentru duelul cu Metaloglobus, din prima etapă de play-out.
Mihai Popescu s-a accidentat grav în meciul României cu Austria, câştigat de “tricolori” cu 1-0, pe 15 octombrie 2025.
Veste excelentă pentru Mirel Rădoi, înainte de debutul la FCSB: Mihai Popescu, aproape de revenire
Mihai Popescu a suferit o ruptură de ligament încurcişat şi a avut nevoie de operaţie. După intervenţia chirurgicală suferită, fundaşul central a primit vestea că ar urma să stea “pe bară” până la finalul sezonului.
Cu toate acestea, Popescu s-a refăcut în timp record şi a început deja antrenamentele alături de restul coechipierilor de la FCSB. El a fost prezent chiar şi la prima şedinţă de pregătire condusă de Mirel Rădoi, după preluarea echipei.
Sunt şanse mari ca Mihai Popescu să se afle în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Metaloglobus. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, după ce programul primei etape de play-off şi play-out a fost modificat de mai multe ori.
FCSB îi mai are în lot, pe postul de fundaş central, pe Andre Duarte, Joyskim Dawa, Daniel Graovac şi Siyabonga Ngezana. Ultimul este indisponibil de la finalul lunii ianuarie, refuzând să se opereze pentru o leziune de menisc.
Mirel Rădoi va bifa primul meci din noul mandat pe banca FCSB-ului. Antrenorul de 44 de ani a semnat un contract valabil până în vară cu campioana, înlocuindu-l pe Elias Charalambous.
- Pact uriaş între LPF şi Primăria Capitalei. Impact major pentru FCSB, Dinamo şi Rapid
- Motivul real pentru care Mirel Rădoi a acceptat să antreneze FCSB! Totul depinde de următoarele 3 luni
- Mircea Lucescu a intervenit pentru modificarea programului din play-off. Când s-ar putea juca Dinamo – Universitatea Craiova
- Când se joacă FCSB – Metaloglobus, meciul de debut al lui Mirel Rădoi. Modificare de ultim moment
- Jucătorii pe care Gigi Becali îi vrea în continuare titulari la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi: “Nu mă interesează”