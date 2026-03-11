Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste excelentă pentru Mirel Rădoi, înainte de debutul la FCSB. Titularul care e gata să revină după cinci luni - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Veste excelentă pentru Mirel Rădoi, înainte de debutul la FCSB. Titularul care e gata să revină după cinci luni

Veste excelentă pentru Mirel Rădoi, înainte de debutul la FCSB. Titularul care e gata să revină după cinci luni

Viviana Moraru Publicat: 11 martie 2026, 14:00

Comentarii
Veste excelentă pentru Mirel Rădoi, înainte de debutul la FCSB. Titularul care e gata să revină după cinci luni

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Sport Pictures

FCSB a primit o veste excelentă, înainte de debutul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mihai Popescu are mari şanse să facă parte din lotul campioanei pentru duelul cu Metaloglobus, din prima etapă de play-out.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Popescu s-a accidentat grav în meciul României cu Austria, câştigat de “tricolori” cu 1-0, pe 15 octombrie 2025.

Veste excelentă pentru Mirel Rădoi, înainte de debutul la FCSB: Mihai Popescu, aproape de revenire

Mihai Popescu a suferit o ruptură de ligament încurcişat şi a avut nevoie de operaţie. După intervenţia chirurgicală suferită, fundaşul central a primit vestea că ar urma să stea “pe bară” până la finalul sezonului.

Cu toate acestea, Popescu s-a refăcut în timp record şi a început deja antrenamentele alături de restul coechipierilor de la FCSB. El a fost prezent chiar şi la prima şedinţă de pregătire condusă de Mirel Rădoi, după preluarea echipei.

Mihai Popescu
Mihai Popescu, la primul antrenament condus de Mirel Rădoi la FCSB/ Sport Pictures

Sunt şanse mari ca Mihai Popescu să se afle în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Metaloglobus. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, după ce programul primei etape de play-off şi play-out a fost modificat de mai multe ori.

Reclamă
Reclamă

FCSB îi mai are în lot, pe postul de fundaş central, pe Andre Duarte, Joyskim Dawa, Daniel Graovac şi Siyabonga Ngezana. Ultimul este indisponibil de la finalul lunii ianuarie, refuzând să se opereze pentru o leziune de menisc.

Mirel Rădoi va bifa primul meci din noul mandat pe banca FCSB-ului. Antrenorul de 44 de ani a semnat un contract valabil până în vară cu campioana, înlocuindu-l pe Elias Charalambous.

Filmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecutFilmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecut
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Observator
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Iran a anunțat că nu se va deplasa în SUA pentru Cupa Mondială 2026: „Acest guvern corupt ne-a asasinat liderul!”
Fanatik.ro
Iran a anunțat că nu se va deplasa în SUA pentru Cupa Mondială 2026: „Acest guvern corupt ne-a asasinat liderul!”
15:55
Pact uriaş între LPF şi Primăria Capitalei. Impact major pentru FCSB, Dinamo şi Rapid
15:35
EXCLUSIVMotivul real pentru care Mirel Rădoi a acceptat să antreneze FCSB! Totul depinde de următoarele 3 luni
15:34
Real Madrid – Manchester City LIVE TEXT (22:00). Meciul serii din optimile Champions League. Programul complet
15:22
Tottenham a luat decizia în privinţa lui Kinsky, după gafele din meciul cu Atletico. Ce urmează pentru portar
14:55
Trei reveniri în lotul lui Real Madrid, pentru confruntarea “de foc” cu Manchester City
13:50
Un mare “Bam” în NBA – recordul lui Kobe doborât
Vezi toate știrile
1 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 2 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica 5 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 6 VIDEO & FOTOMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion