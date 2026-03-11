Trei reveniri în lotul lui Real Madrid, pentru confruntarea "de foc" cu Manchester City - Antena Sport

Fundaşul Dean Huijsen, atacantul Franco Mastantuono, care şi-au ispăşit suspendările, şi mijlocaşul Eduardo Camavinga, recuperat după o infecţie bucală, au revenit în lotul lui Real Madrid pentru meciul tur de miercuri cu Manchester City, care se va disputa pe Santiago Bernabeu, în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Real Madrid abordează însă acest prim act al duelului cu City având 7 jucători accidentaţi, inclusiv Kylian Mbappe, care ratează al patrulea său meci după entorsa de la genunchi. Banca infirmeriei este completată de Alvaro Carreras, David Alaba, Eder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham şi Rodrygo, care tocmai s-a operat.

Trei reveniri în lotul lui Real Madrid pentru meciul cu Manchester City

Huijsen a fost suspendat pentru ultimul meci din La Liga cu Celta Vigo (2-1) de pe Balaidos, în timp ce francezul Camavinga a ratat ultimele două meciuri ale lui Real Madrid din cauza unei infecţii bucale severe. Argentinianul Franco Mastantuono a fost suspendat în competiţia internă din cauza cartonaşului roşu primit în meciul cu Getafe.

Lotul lui Real Madrid convocat de antrenorul Alvaro Arbeloa pentru primul duel cu Manchester City din optimile Ligii Campionilor:

Portari : Courtois, Lunin şi Fran Gonzalez;

: Courtois, Lunin şi Fran Gonzalez; Fundaşi : Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Huijsen, Rudiger, Fran Garcia, Ferland Mendy şi Diego Aguado;

: Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Huijsen, Rudiger, Fran Garcia, Ferland Mendy şi Diego Aguado; Mijlocaşi : Fede Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Guler, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Angel şi Cesar Palacios;

: Fede Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Guler, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Angel şi Cesar Palacios; Atacanţi: Vinicius Jr, Brahim Diaz, Mastantuono şi Gonzalo Garcia.

Partida dintre Real Madrid şi Manchester City se va disputa azi, de la ora 22:00. Returul va avea loc săptămâna viitoare, marţi, în Anglia.