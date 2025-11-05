Ce gest vor face jucătorii FCSB-ului la meciul cu Basel, după decesul lui Emeric Ienei. Florin Tănase a dezvăluit totul - Antena Sport

Florin Tănase a dezvăluit ce gest vor face jucătorii FCSB-ului, la meciul cu Basel din Europa League, după decesul lui Emeric Ienei. Acesta a dezvăluit că toți jucătorii campioanei vor purta banderole negre.

Totodată, FCSB a făcut cerere la UEFA, care ulterior a fost aprobată, pentru a ține un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei. Cel care a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, în 1986, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.

Ce gest vor face jucătorii FCSB-ului la meciul cu Basel, după decesul lui Emeric Ienei

„Vreau să transmis condoleanțe familiei domnului Ienei. A fost o legendă care, după părerea mea, a pus fotbalul românesc pe harta mondială a fotbalului. Va rămâne în inimile noastre.

(Dacă vestea tristă îi va motiva în plus) E clar că atunci când primești o așa veste, nu e plăcut. Cu siguranță eram focusați pe acest meci, să dăm totul. Ar trebui să purtăm banderole negre în memoria dânsului, da”, a declarat Florin Tănase, la conferința de presă premergătoare meciului Basel – FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League.

Ulterior, ofițerul de presă al campioanei a intervenit și a confirmat faptul că roș-albaștrii vor purta banderole negre la meciul cu Basel de joi, de la ora 19:45.